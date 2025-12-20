América: El ave regresa al nido

Aún sin anunciar bajas ni refuerzos, las Águilas del América retomaron actividades al reportar en las instalaciones de Coapa, marcando oficialmente el inicio de su preparación rumbo al torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El regreso se dio tras la culminación del Apertura 2025, certamen en el que el conjunto azulcrema quedó eliminado en los cuartos de final.

El plantel dirigido por André Jardine volvió al llamado en el Nido después de disputar su último encuentro oficial, una serie ante los Rayados de Monterrey que puso fin a su participación en el torneo pasado. La jornada comenzó con las pruebas médicas y físicas de rigor, encaminadas a evaluar el estado general de los futbolistas tras el periodo de descanso, mientras que por la tarde se llevaron a cabo las primeras prácticas en cancha.

De cara a la nueva campaña, la directiva americanista optó por no realizar pretemporada fuera de la Ciudad de México. El cuerpo técnico tiene contemplado trabajar en Coapa durante las próximas semanas, con algunos días de doble sesión, buscando ajustar aspectos físicos y futbolísticos sin salir de casa. La planificación apunta a llegar en óptimas condiciones al debut del Clausura 2026, programado para el viernes 9 de enero frente a los Xolos de Tijuana, en el estadio Caliente.

En cuanto a la conformación del plantel, el panorama aún es incierto. Hasta el momento, el club no ha hecho oficiales ni bajas ni incorporaciones, aunque al interior de la institución se anticipa un mercado de movimientos moderado. Algunos jugadores mantienen su futuro en duda, ya sea por posibles ofertas o por decisiones deportivas, pero la intención sería conservar la base del equipo que compitió en el Apertura 2025 y realizar ajustes puntuales.

El Clausura 2026 presentará además un escenario particular, ya que la Liguilla podría disputarse sin la presencia de seleccionados nacionales, lo que equilibraría la competencia y abriría oportunidades para planteles con mayor profundidad. En ese contexto, el América buscará aprovechar la continuidad de su proyecto y la estabilidad en el banquillo para mantenerse como uno de los protagonistas del campeonato.

Tras la reciente coronación de los Diablos, en Coapa el objetivo es claro: recuperar el protagonismo del futbol mexicano e impedir que otro club emule el tricampeonato que las propias Águilas consiguieron. La exigencia histórica del club obliga a pelear por el título desde el arranque del torneo.

En números, el América cerró el Apertura 2025 con 34 puntos, ubicándose en el cuarto lugar de la clasificación general. Esa cosecha le permitió acceder de forma directa a la Liguilla, aunque no fue suficiente para avanzar más allá de los cuartos de final. Con ese antecedente, el nuevo semestre representa una oportunidad de revancha deportiva y de reafirmar su condición de candidato natural al campeonato.