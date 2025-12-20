Checo Pérez regresa con su mítico número 11

La Federación Internacional de Automovilismo dio a conocer ayer el listado oficial de la temporada 2026, en el que aparecen confirmados todos los equipos, pilotos y números que competirán en la próxima campaña de la Fórmula 1. El campeonato arrancará en marzo en Australia y tendrá como uno de sus principales atractivos el regreso del mexicano Sergio Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo.

La atención del público mexicano se centra especialmente en esta nueva etapa del piloto tapatío, quien fue anunciado como parte de Cadillac para su debut en la Fórmula 1 en 2026, tras haber salido de Red Bull y de la parrilla al término de la temporada 2024. Su incorporación al nuevo proyecto genera grandes expectativas tanto por su experiencia como por el peso mediático que representa su regreso.