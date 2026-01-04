Afición tapatía ve con buenos ojos los torneos de pretemporada

Luego de que este fin de semana se disputara la segunda edición de la Copa Pacífica en el Estadio Jalisco cuadrangular de pretemporada entre Chivas, Leones Negros, Atlas y Monterrey, la afición tapatía expresó su respaldo a la realización de este tipo de torneos.

Los aficionados que se dieron cita este domingo en el Coloso de la Calzada Independencia coincidieron en que estos certámenes representan una buena oportunidad para disfrutar del futbol en un ambiente familiar, especialmente porque durante la temporada regular el acceso a los boletos suele ser más complicado y costoso.

“Me agradan sobre todo porque permiten que se junte más la familia. Nosotros lo tomamos como un convivio familiar y ojalá que, por el bien del futbol y de los equipos, se sigan realizando más eventos como este”, señaló Alberto Hernández.

Por su parte, Alberto Bárcenas destacó que estos torneos facilitan la asistencia al estadio, particularmente para los seguidores del Guadalajara.

“Me parecen buenos este tipo de torneos, porque permiten venir al estadio con mayor facilidad. En los torneos oficiales los boletos suelen agotarse rápido, mientras que en la pretemporada hay más disponibilidad”, aseguró.

Afición de Chivas, conforme con el armado del equipo

Los seguidores de Chivas se mostraron satisfechos con el armado del plantel de cara al Torneo Clausura 2026 y respaldaron la propuesta futbolística del técnico Gabriel Milito.

“Me gusta el armado del equipo; lo veo competitivo, aunque todavía hace falta concretar. Como siempre, Chivas tiene el balón la mayor parte del tiempo, pero no logra reflejarlo en el marcador. Me agrada bastante la propuesta de Gabriel Milito y confío en que al equipo le va a ir bien”, afirmó Alberto Hernández.

En el mismo sentido, Alberto Bárcenas consideró que la salida de algunos jugadores de experiencia era necesaria, aunque señaló que hubo elementos que aún podían aportar al equipo.

“Sobre las salidas, considero que Alan Mozo todavía tenía nivel para seguir jugando, pero en el caso de jugadores como Chicharito, Alan Pulido y Erick Gutiérrez, ya no estaban aportando, por lo que era necesario que salieran para darle espacio a nuevos elementos”, agregó.

En Atlas, esperaban más refuerzos

Finalmente, el aficionado del Atlas, Daniel Espitia, opinó que la directiva rojinegra se quedó corta en el armado del plantel, al considerar que hacían falta más incorporaciones para encarar el próximo torneo.

“Sobre el armado del equipo, no estoy seguro de que les vaya a ir bien. Considero que Atlas todavía necesita más refuerzos. Creo que hizo falta traer a más jugadores. Veo complicado que el equipo clasifique este torneo; el plantel se ve algo débil, aunque siempre puede darse la sorpresa”, concluyó.

