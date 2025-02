Aaron Judge discrepó con la conclusión de Juan Soto de que los Mets de Nueva York tienen más posibilidades de ganar el título de la Serie Mundial que los Yankees.

El dominicano Soto se marchó a los Yankees como agente libre en diciembre al firmar un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets tras rechazar una oferta de 760 millones de dólares por 16 años de los Yankees.

“Esa es su opinión. Puede decir lo que quiera. Definitivamente no estoy de acuerdo con él”, dijo Judge, el capitán de los Yankees, después del primer entrenamiento completo de su equipo. “Estará en un gran lugar. Va a ser genial tenerlo en la ciudad. Vamos a estar compitiendo uno contra el otro durante varios años”.

Judge bateó en el tercer tuno por detrás de Soto y lo consideró “único” y “un jugador especial”. Debido a que Soto cambió su número de teléfono, Judge no pudo contactarlo hasta después de la decisión.

“No me sorprendió demasiado. Creo que ahí es donde quería estar. Creo que es lo mejor para él y su familia”, dijo Judge. “Consiguió un buen trato allá. Quiero decir, no puedes decir que no a eso. Pero estoy feliz por él”.

Judge, quien cumple 33 años el 26 de abril, ganó su segundo premio MVP de la Liga Americana en tres años, después de liderar las Grandes Ligas la temporada pasada con 58 jonrones, 144 carreras impulsadas y 133 bases por bolas. Registró un promedio de bateo de .322 para ayudar a los Yankees a alcanzar la Serie Mundial por primera vez desde 2009 y que perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos.

“Llegar al baile y luego perder es mucho peor que ni siquiera entrar”, dijo Judge. “Así que los chicos están motivados. Los chicos están listos para jugar”, concluyó el capitán de los Yankees.