Vucetich toma las cosas con calma a pesar del lento inicio del torneo

Dos empates en la misma cantidad de jornadas jugadas en el arranque del Guard1anes 2021 no es algo que le preocupe al técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, ya que asegura que observó mejoría en su equipo tras igualar ayer ante el Toluca.

“No me preocupa. Sin duda alguna el equipo intentó, el primer tiempo no fue como quisimos, corregimos en el segundo, había más entendimiento y tuvimos varias opciones de gol, no supimos capitalizarlas y buscamos ser distintos a lo que veníamos mostrando”, dijo el estratega rojiblanco al término del partido en el estadio Akron.

Sin embargo, reconoció que hay un aspecto que lo deja intranquilo, pues vio la misma película que ante el Puebla en la Jornada 1, su equipo regaló el primer tiempo, fue inoperante y la cosecha puede decirse que no es buena, dos puntos de seis.

“Desde luego que un empate como el de hoy (ayer), con opciones como las que tuvimos, no nos deja tranquilos, fuimos superiores al Toluca, tuvimos opciones, pero no capitalizamos”.