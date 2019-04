Vucetich espera que lucha con Chivas por no descender sea justa

Víctor Manuel Vucetich, técnico del Querétaro espera que el próximo torneo la disputa por no descender sea leal y no pese la historia de Chivas, que estará peleando por no perder la categoría.

"Chivas puede significar muchísimo para el fútbol mexicano, pero el fútbol y las reglas deben ser para todos y para eso deben existir argumentos de ser equitativo en la impartición de justicia. Esperemos que también la justicia dentro del fútbol impere, no como en el gobierno", dijo el entrenador en declaraciones que reproduce el portal Marca.

Chivas es actualmente décimo tercer lugar de la tabla porcentual y arrancará el próximo certamen como uno de los últimos equipos en ese rubro, que decide el descenso. Si el torneo terminara hoy, el Guadalajara sería el antepenúltimo lugar, sólo por encima del ya descendido Veracruz y el Querétaro.

Los Gallos ocupan la última posición de la porcentual y en este torneo han sumado apenas 7 puntos en 13 jornadas.

