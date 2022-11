El Gran Premio de México de la Fórmula 1 fue una auténtico éxito. Durante los tres días que duró el evento organizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se vivieron un sinfín de emociones y anécdotas dentro y fuera de la pista.

Fue el caso de un hombre que fue captado saliendo del Autódromo Hermanos Rodríguez cargando una llanta en sus hombros, como si la llevara de recuerdo a su casa. La imagen del aficionado se hizo viral en redes sociales, luego de que la cuenta México Mágico la difundiera acompañada del mensaje "Algunas personas se llevan el centro de mesa como recuerdo; acá mi compa se llevó una llanta de la F1”.

La publicación desató una ola de comentarios en donde algunos criticaron la acción del aficionado, pues especulaban que se la había robado. Sin embargo, tanto se hizo viral la foto que el propio protagonista salió a defenderse, asegurando que no la había robado, sino que la compró.

"Obviamente no me la robé, en la zona azul estaba el paddock de la F4, y ahí primero las regalaban y después las subastaron hasta en 1500 yo solo pague 200. Lo más genial es que me la firmó el campeón Juan Felipe Pedraza (con dedicatoria para mi hijo) y otro corredor llamado Lucas", dijo Ivan Morales Reyes.

El propio aficionado compartió una serie de fotografías de la llanta con la que fue captado saliendo del Gran Premio de México y descartó que la haya robado, sin embargo, la imagen se ha hecho viral en redes sociales y su comentario no es el principal.

