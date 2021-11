Viene el Akron Experience

Compiten las futuras estrellas. Jugadores amateurs y profesionales viven una nueva experiencia. Fue presentada la quinta edición del Torneo de Golf Akron Experience, donde las y los amantes de esta disciplina buscarán demostrar que pueden dar un salto a lo más alto del golf.

Después de que no se pudo realizar en 2020 debido a la pandemia, el torneo regresa para jugarse en el penúltimo mes de 2021.

Será este día a partir de las 8:25 horas cuando las futuras estrellas compitan desde las instalaciones del Club de Golf Las Lomas.

Como invitado especial estará el tapatío Carlos Ortiz, quien ha puesto el nombre de México en todo lo alto y quien ha escrito su nombre en letras de oro convirtiéndose en el primer mexicano en ganar un abierto del PGA Tour después de 42 años. Sin embargo, no podrá jugar debido a una lesión en el hombro.

“Ya me siento mucho mejor del hombro, la siguiente semana espero que me den de alta para volver a jugar. Me da pena no poder estar en este torneo como en otros años, pero ahí estaré acompañándolos a todos brindándoles tips y los consejos que quieran”.

Contabilizándose el hándicap registrado por su club el pasado mes de octubre, este torneo contará con la participación de 144 golfistas, entre amateurs, invitados especiales y profesionales, destacando también la presencia de Álvaro Ortiz, quien es representante de México en el Korn Ferry Tour.

Se jugará bajo el formato “A Go-Go” con equipos de cuatro jugadores, pero solamente con uno de sus integrantes registrando un hándicap no mayor a siete. En este formato los competidores tienen la oportunidad de ejecutar sus golpes de salida, para que después todo el equipo continúe su siguiente turno desde el punto donde quedó la pelota mejor ubicada.

En caso de haber empate, se definirá al ganador mediante al sistema de retrogresión reglamentado por la Asociación de Golf de los Estados Unidos, donde se contará el número de golpes en los hoyos de manera descendente, es decir, primero se tomaría en cuenta el score del green 18, después el 17 y así sucesivamente.

A madrugar

Hoy arranca en el Club Las Lomas

A las 8:25 horas se dará el primer escopetazo de salida para iniciar la jornada.

El profesional Álvaro Ortiz, hermano de Carlos Ortiz, tomará parte del Torneo AKRON Golf Experiencie.

MQ