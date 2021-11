Está el golf a la alza

El golfista tapatío, Carlos Ortiz, ha puesto a México en todo lo alto. Conquistó el Houston Open 2020 siendo el primer mexicano en 42 años en ganar un torneo PGA y ahora en noviembre fue subcampeón del World Wide Technology de Mayakoba.

Así Carlos cerró una gran Temporada 2020-21 en el PGA Tour, logrando además su mejor campaña con un cuarto sitio en el Waste Management Phoenix Open y un octavo lugar en Mayakoba Golf Classic. Sin embargo, semanas atrás el tapatío sufrió una lesión y no pudo defender su corona del Houston Open en este año.

“Hasta ahorita en números sí ha sido mi mejor año. Pero ahora no puedo jugar y eso me afecta mucho”, comentó el tapatío tras verse obligado a no poder competir para refrendar su título en Houston este año.

Además no pudo tomar parte del Torneo Charity Classic, evento de exhibición a beneficio de la Fundación Lorena Ochoa.

Actualmente el número 53 del ranking mundial, al evaluar su temporada, en la que debutó en Juegos Olímpicos de Tokio, donde estuvo en puestos de medallas en las primeras dos rondas, consideró que el golf en México ha ido en crecimiento.

“Nos hemos vuelto, sobre todo en Latinoamérica, el país con los mejores resultados en los últimos cinco, seis o siete años. Se está viendo cómo ha crecido el golf. La gente se está dando cuenta y están dándole más importancia en un país donde el golf está marcado como un deporte elitista, aunque trabajamos igual o más fuerte que cualquier otro deporte”, explicó.

Ortiz insistió en que para que ese crecimiento se diera, la figura de Lorena Ochoa es la fuente fundamental de inspiración.

“Lo es porque no sólo es un ejemplo dentro, sino también fuera del campo. Es igual o mejor persona fuera del campo. Lo que hace por su sociedad, por los niños, por todo, la humildad que tiene, el ejemplo que ha dado”, explicó a El Informador.

Por ahora el golfista tapatío seguirá en su etapa de rehabilitación para recuperarse de la lesión en el hombro.

“Es parte de la vida. De las adversidades es cuando más aprendes, es lo que me ha llevado a ser el golfista que soy hoy en día”, concluyó Ortiz.

- Carlos Ortiz, golfista tapatío de la Gira PGA

