Víctor Guzmán abre las puertas a regresar a Chivas

Víctor Guzmán nació futbolísticamente en el Guadalajara, sin embargo en el 2015 su camino se desvió a Pachuca, equipo del que actualmente es referente y uno de los elementos más destacados donde su nivel lo ha llevado a ser convocado a la Selección Mexicana.

Si bien menciona que su sueño es emigrar al futbol del viejo continente, en entrevista con Fox Sports, el tapatío abre las puertas a un posible regreso al Rebaño.

"Sería hablarlo con mi presidente (Jesús Martínez), que ya quedamos él y yo en un acuerdo, puede ser que me vaya a Europa pero a lo mejor si no es lo más conveniente y se presenta la oportunidad de Chivas yo me iría".

Víctor Guzmán en las fuerzas básicas de Chivas en 2014. INSTAGRAM / @pochoguzman95

Guzmán niega tener algún tipo de rencor contra los Rojiblancos y por el contrario reconoció tener agradecimiento con el club.

"Han sacado notas de que yo alguna vez hablé mal de Chivas pero eso es falso, yo estaré siempre agradecido con Chivas, gracias a estar ahí yo fui a selecciones menores, siempre tengo que estar agradecido con la institución".

Finalmente, el mediocampista fue tajante al decir que a cualquier futbolista mexicano le gustaría vestir la camiseta del Guadalajara.

"Yo te lo digo como mexicano, es una mentira el jugador que te diga que no quisiera jugar en Chivas, porque si en verdad amas a tu país, te representa jugar para la Selección Mexicana es lo mismo que jugar en Chivas, porque es una historia 100% mexicana, si te vas a la historia Chivas es el más grande por lo que representa como país a México".

AJ