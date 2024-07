Verstappen y Red Bull, cuesta arriba en el GP de Bélgica

Cuando Max Verstappen participó hace un año en el Gran Premio de Bélgica, se encaminaba sin problemas a su tercer título mundial de la Fórmula Uno.

Un año después, el holandés se dirige por el mismo camino antes de la carrera de mañana, pero al parecer lo tendrá que hacer peleando ante un grupo de retadores liderados por Lando Norris de McLaren.

Verstappen no sólo tiene una dura pelea por primera vez desde que empezó a dominar el deporte, tendrá que lidiar con una penalización de 10 lugares este fin de semana después de que el equipo instaló una quinta unidad de potencia en el auto antes de la práctica de ayer. Con este superaron el límite de motores para la temporada.

El piloto de Red Bull mantiene una cómoda ventaja de 76 puntos, 265 unidades contra las 189 de Lando Norris. Pero el McLaren de Norris cerró este verano la brecha de velocidad con Verstappen, y Mercedes y Ferrari siguen amenazando con victorias individuales.

Norris demostró una vez más que tiene el ritmo durante la práctica de ayer y terminó con el mejor tiempo delante de su compañero de McLaren, Oscar Piastri. Verstappen fue tercero.

Verstappen ganó en Spa los últimos tres años. Pero reconoció que la penalización de 10 lugares es un golpe en su intento de poner fin a su racha sin ganar.

“Sabía por supuesto que venía. No me sorprende”, dijo sobre la posible penalización. “Si ves nuestras últimas carreras en donde no hemos sido especialmente veloces, diría que con esos 10 lugares extra no tenemos muchas posibilidades de ganar”.

El panorama se le complica a Red Bull de cara al resto del fin de semana, pues Sergio “Checo” Pérez fue noveno en la segunda práctica y tuvo problemas para encontrar el balance del coche.

AGENDA

Actividades del Gran Premio de Bélgica

Sábado 27

Calificación 08:00 horas

Domingo 28

Carrera 07:00 horas

* Transmisión por Fox Sports Premium y F1TV