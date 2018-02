Vergara y Meade apuestan para el Pumas-Chivas

Jorge Vergara, dueño del Deportivo Guadalajara, y José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, pactaron una apuesta para el juego Pumas-Chivas que se disputará el próximo domingo 25 de febrero en Ciudad Universitaria.

El empresario y el político concordaron los términos a través de sus respectivas cuentas de Twitter, tras el empate 1-1 que Chivas rescató ayer ante Pachuca.

El intercambio de mensajes comenzó a partir de un tuit en el que Vergara ratifica al técnico Matías Almeyda.

"El proyecto deportivo de @Chivas está planeado con bases sólidas. Confiamos en @peladoalmeyda y no hay milagros, paciencia y salivita es lo único que se necesita para remontar, ya se verá en el próximo partido y, por experiencia, les puedo decir que no hay quien lo me lo niegue", escribió Vergara.

Meade respondió: "Yo mero ¡Goooya, goooya! ¡Universidad!".

"Ufff, no creo, la historia dice que son clientes", replicó Vergara.

"La tabla dice que les vamos a ganar muy bonito", escribió Meade sobre la UNAM, que marcha en tercer lugar general, mientras Chivas es antepenúltimo.

Vergara y Meade pactaron una apuesta "camiseta contra camiseta".

"Es más, si tú pierdes te pones la de @Chivas frente a todos los empresarios @Omnilife en mi próximo evento. Si yo pierdo, me pongo la de tu equipo en un evento tuyo. A ver si es cierto", propuso Vergara.

El empresario tapatío advirtió: "Iremos preparando una camiseta con tu nombre, ya para que dejes ese equipo de una vez. Saludos Candidato, ¡bien!".

"¡Eso nunca! La lealtad primero que todo mi estimado. ¡Te llevo una camiseta!", respondió Meade.

"No creo que tengan tallas tan grandes. Soy Chiva", reviró el dueño del Guadalajara.

Vergara y Meade no especificaron qué ocurriría en caso de empate entre los dos equipos.

Muchos usuarios de Twitter reaccionaron con escepticismo a la apuesta entre el emprendedor y el candidato, asumiendo que se trata de una forma encubierta de propaganda política.

