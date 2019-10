Veracruz no se presentará a jugar ante Tigres

Debido a los adeudos económicos que la directiva del conjunto de Veracruz presenta con sus jugadores desde hace varios meses, los futbolistas han tomado la decisión de no presentarse a jugar el próximo viernes 18 de octubre ante Tigres, partido correspondiente a la fecha 14 del Apertura 2019.

Así lo confirmó en entrevista con Fox Sports el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Álvaro Ortiz.

"Los jugadores me comentaron la situación real, hay unos que hasta les deben seis meses y los nuevos no han cobrado un solo peso desde que iniciaron. Se llegó a una decisión de no jugar el próximo viernes, hoy no habrá otra voz más que la mía, hoy están firmes los jugadores de Veracruz y la Asociación los va a apoyar, no nos gusta hacer esto, no era la intención pero creo que está justificado".

��¡SE PARA LA LIGA MX!��#FSRadioMX En entrevista con @ruubenrod desde Veracruz, Álvaro Ortíz confirma que los futbolistas de los Tiburones Rojos no se presentarán al duelo de la jornada 14 del Apertura 2019 y que esperan apoyo del resto de la liga pic.twitter.com/FUWkUsThi7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 16, 2019

Ortiz mencionó que no solo a los elementos del primer equipo varonil se les debe dinero, también a las jugadoras del equipo femenil, así como a futbolistas del cuadro sub 20 quienes han sufrido reducción de sueldo.

Por otro lado, el presidente de la AMFpro, reveló que la intención de los jugadores escualos es hablar directamente con los dueños del futbol mexicano.

"Los jugadores no quieren hablar con Enrique Bonilla o con Yon de Luisa, queremos hablar con los dueños es una realidad, el futbolista está dignificando esta profesión".

Hasta el momento no hay una postura oficial sobre si los encuentros restantes de la jornada 14 de la Liga MX también pudieran suspenderse, pero Álvaro Ortiz solicitó solidaridad con la situación que atraviesan en Veracruz.

AJ