Valdivia, listo para el reto

El mediocampista chileno Jorge Valdivia cuenta las horas para debutar en el futbol mexicano con Morelia y está listo para responder a la confianza en el que consideró que es “un desafío gigante”.

El “Mago” Valdivia, su compatriota Martín Rodríguez y los mexicanos César Huerta y Carlos Vargas fueron presentados de manera oficial en el Estadio Morelos como los nuevos refuerzos del equipo para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Valdivia, uno de los fichajes más destacados en el balompié mexicano en este año, mandó un mensaje a sus críticos, quienes aseguran que a sus 36 años tiene poco por ofrecer a Monarcas.

“Vengo solamente a disfrutarlo, a jugar y responder a la confianza de la gente que no le importa ese tema de la edad, para pasarlo bien dentro de la cancha como acostumbro hacerlo con cada equipo que estoy, con responsabilidad, compromiso y no me preocupa para nada cualquier cosa que tenga relación a lo de la edad”, señaló.

En declaraciones a los medios, luego de su presentación, el “Mago” dejó en claro que responder a las expectativas creadas en torno a él es su objetivo principal.

“Quiero responder a esa expectativa. Venir acá es una responsabilidad, un desafío gigante para mí y espero que con el paso de los partidos pueda estar rápidamente a la altura”, añadió el mediocampista sudamericano.

Los jugadores Martín Rodríguez y César Huerta ya vieron acción en el torneo al ingresar de cambio en la derrota como locales ante Toluca.

En la Jornada 2, el cuadro que dirige Pablo Guede visitará al campeón Monterrey, choque en el que se espera más actividad de los refuerzos para abollar la corona al actual campeón de la Liga MX.



