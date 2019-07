Una más a la cuenta de Paola Espinoza

Las clavadistas Paola Espinosa y Melany Hernández comenzaron la semana a lo grande, pues gracias a la medalla de bronce que consiguieron ayer dentro del Campeonato Mundial de Natación de Gwangju, Corea, ambas saltarinas lograron la plaza olímpica para el país en Tokio 2020.

La medalla llegó desde el trampolín tres metros sincronizado, prueba en la que Espinosa y Hernández consiguieron una puntuación final de 294.90 puntos, cifra que les valió para subir al podio en la ciudad coreana.

La medalla de oro fue para la dupla china, que finalizó la competencia con 342 unidades. Asimismo Canadá se hizo de la plata al registrar 311.10 puntos.

"Melany es una atleta muy particular. Es muy joven, tiene 20 años pero es una mujer que entrena muy duro, es fuerte de carácter”. Paola Espinosa, clavadista.

Esta presea, además del pase olímpico, le valió a Paola Espinosa para consolidarse como la máxima medallista de México en esta justa, ya que llegó a la cuenta de un oro y tres de bronce entre su palmarés.

Luego de colgarse esta medalla, Espinosa reconoció las cualidades de Melany, a quien considera una joven excepcional en el mundo de los clavados.

“A lo largo de mi vida he tenido varias compañeras en los saltos sincronizados, y Melany es una atleta muy particular. Es muy joven, tiene 20 años pero es una mujer que entrena muy duro, es fuerte de carácter y lo que nos ayuda es que es muy moldeable, me hace mucho caso y no se echa para atrás, es muy trabajadora y tenemos la fortuna de entrenar juntas”, finalizó Espinosa.

Melany y Espinosa, quienes entrenan con el profesor Iván Bautista en las instalaciones del Code Jalisco, formaron parte de la delegación mexicana que representó al país en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Por otro lado, la dupla de Iván García y Kevin Berlín se metió a la Final de la prueba sincronizada desde la plataforma de 10 metros, que se celebró esta madrugada.