Zanetti considera que al Tri le ha faltado suerte en Copas del Mundo

Un "toque de suerte" es lo que le ha faltado a la Selección Mexicana para trascender en las últimas Copas del Mundo, consideró el exfutbolista argentino Javier Zanetti.

"Las veces que enfrenté a México, que fueron muchas, siempre fueron partidos complicados. México es un equipo de buen pie, de gran calidad, me tocó seguirlo en los últimos mundiales y siempre le falta ese toque de suerte, merecía más, en el futbol hay que insistir, creer en un trabajo", declaró.

En conferencia de prensa previo a su investidura al Salón de la Fama del Futbol, el ex jugador del club italiano Inter de Milán destacó que siempre ha sentido simpatía por el balompié azteca.

"Siempre me gustó el futbol mexicano. Es un futbol que siempre está evolucionando. Me voy sorprendido, porque en Pachuca no sólo es el futbol, está la salud y la universidad", apuntó.

Por otra parte, el "Pupi" destacó que su longeva carrera se debió en gran parte a que le mostró fidelidad al cuadro del Inter, con el único cuadro que jugó en Europa de 1995 a 2014.

"Hace 25 años que estoy en Italia y encontré mi lugar en el mundo. Por eso decidí siempre hacer toda mi carrera con la camiseta del Inter y estoy feliz con esa elección, porque el Inter es parte de mi vida", sentenció.

Zanetti será uno de los ex jugadores que ocuparán un lugar en el Salón de la Fama del Futbol, en la ceremonia que se llevará a cabo esta noche.

