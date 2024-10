Tuca Ferretti respondió tajante a Javier Aguirre: "a mí sí me impusieron a Ochoa"

Ricardo "Tuca" Ferretti y Javier Aguirre, dos de los entrenadores más experimentados del futbol mexicano, estuvieron presentes en una reciente emisión de Futbol Picante, de la cadena de ESPN, donde Ferretti no se quedó callado.

El exdirector técnico de la Selección Mexicana fue tajante al responder a los recientes comentarios del "Vasco" Aguirre, aclarando que, durante su tiempo al frente del Tri, sí hubo jugadores que le fueron impuestos.

Ferretti declaró que, a diferencia de Aguirre, quien negó haber recibido presiones para alinear a ciertos futbolistas durante su mandato, él sí vivió esa situación.

“A mí sí, a mí sí me impusieron (jugadores), claro, y voy a decir uno nada más. Ochoa”, afirmó el Tuca, dejando en claro que no siempre tuvo el control total sobre sus decisiones en la cancha.

“En ese momento yo quería probar a jugadores que estaban. Fui a dos partidos en Argentina y el plan era para el Mundial de 2026 ″ , afirmó.

“Yo no tenía la intención de quedarme en la Selección. Sí me imponía a x o z no me importaba, pero a ellos sí por la necesidad de publicidad” , dijo Tuca finalmente dentro de la misma emisión.

La polémica surge después de que Aguirre, en una conversación pública, defendiera su proceso al frente del combinado nacional, asegurando que nunca se le obligó a convocar o alinear a nadie.

Ferretti lanzó este dardo que ha reavivado el debate sobre la influencia de factores externos en las decisiones de los entrenadores de la Selección Mexicana. Guillermo Ochoa, actualmente uno de los jugadores más experimentados del Tri, ha sido una figura constante en las convocatorias, lo que siempre ha generado especulaciones sobre su inclusión en momentos clave.

Se espera que Javier Aguirre, o incluso Memo Ochoa, respondan a esta contundente declaración en los próximos días.

"A MÍ SÍ ME IMPUSIERON JUGADORES"



"¿NO HAY IMPOSICIÓN? ¿ENTONCES POR QUÉ ESTÁ GUARDADO?"



¿Qué pasó con Lainez y Gudiño?



El Tuca Ferretti no se guardó nada y cuenta los detalles sobre las influencias que tuvo por parte de la federación, para las convocatorias…

AF