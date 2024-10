El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre aseguró que nadie le ha impuesto jugadores, después de que Ricardo Ferretti reveló que tenía conocimiento de que en la Selección Nacional al “Vasco” le han impuesto el convocar a ciertos futbolistas.

Tras declaraciones en los medios nacionales sobre la posibilidad de la poca libertad de Aguirre como entrenador, el estratega desmintió lo dicho.

“Yo vi a Ricardo (Ferretti) en Dallas en el hotel y no me comentó nada al respecto. Tengo algunos partidos, bastantitos. Nunca jamás en la vida nada ni nadie en mi cuerpo técnico, nadie se ha atrevido tan sin quiera a insinuarme, nunca jamás en la vida. Si hay una persona que diga, ese día se acaba Javier. Lo único que tengo es esto, mis ayudantes, mis jugadores y yo. He hecho y deshecho por mis decisiones, nunca jamás en la vida nadie", indicó en la conferencia de prensa.

También recalcó que le gusta recibir críticas, ya que lo hacen crecer en su afán de hacer el mejor papel posible en el Mundial del 2026.

“La crítica viene porque el equipo no juega del todo bien, no gana el partido que a priori somos favoritos por ser locales y no fuimos capaces de ganar. Es parte de mi trabajo aceptar la crítica y esto por supuesto estoy alerta de lo que me dicen alrededor ”, mencionó el ‘Vasco’, refiriéndose a la molestia entre los aficionados y medios de comunicación tras el empate del fin de semana 2-2 ante el Valencia en Puebla.

El seleccionador dejó en claro que, a pesar de ser un partido amistoso, este martes saldrá a derrotar a Estados Unidos, ya que hay una fuerte rivalidad.

"Le va a dar mucho empaque a la selección de Estados Unidos, es un buen técnico; usará un método de trabajo europeo, distinto, ni mejor peor y ya contra Panamá se vio su mano", dijo sobre el nuevo seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

Al final, el “Vasco” reveló que en su visita a Verde Valle en el mes de agosto, no habló con Javier ‘Chicharito’ Hernández sobre la posibilidad de que regrese en algún momento a Selección Mexicana, o reciba algún especia de homenaje por el equipo Tricolor

“Le pregunté de su lesión, de cómo estaban sus padres que tengo amistad. Sobre homenajes no. Lo de Chicharo no sé cómo esté su situación en este proceso de volver al equipo, me da mucho gusto que vuelva a Guadalajara. Yo fui el primero que lo llevó, es un chico fantástico y le deseo lo mejor”, concluyó.

