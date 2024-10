Luego de que se hiciera oficial la salida de Fernando Gago de Chivas, a menos de haber sido presentado como su técnico en diciembre de 2023, ya son varias las críticas en contra del argentino las que deja en México, incluyendo a grandes personalidades del futbol como Emmanuel “Tito” Villa, Adolfo “Bofo” Bautista y ahora el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, quien dirigió al Rebaño Sagrado entre 1996 y 2000.

Recordemos hasta hace menos de una semana Fernando Gago negó que saldría de Chivas, incluso que no había tenido ningún tipo de contacto con el club argentino de Boca Juniors (equipo al que es inminente su llegada), razón por la cual ahora su salida ha generado mucho más polémica, siendo calificado incluso como “mercenario” por el propio “Bofo” Bautista, una de las figuras históricas más importantes del chiverío.

El director técnico argentino de 38 años se ha ganado la completa indiferencia de los fans de Chivas, pero también de varios mexicanos aficionados del futbol que consideran que ninguneó a uno de los equipos más importantes de nuestro país.

Tomando esto como punto de partida, retomamos ahora las fuertes críticas que Ricardo “Tuca” Ferretti lanzó a Gago durante un programa de crítica deportiva de ESPN, pues dejó ver su satisfacción por la salida de Fernando, argumentando que Chivas no tenía porque ser dirigido por alguien que ha venido menospreciándolo como club.

“Ya se había tardado. Con toda la falta de ética que hizo, el menosprecio a una de las instituciones más grandes de México, pisoteando el nombre de Chivas, la verdad, que bueno que ya se va. Ya no había una situación para que se quedara”.

Ferretti también ahondó en que Gago hizo muy poco durante su gestión al frente de Chivas desde que llegó en diciembre de 2023, pues, además de todo, dejó al equipo en la novena posición de la tabla general con tan sólo 15 unidades. Para finalizar, subrayó que el “Rebaño Sagrado” de Guadalajara le dio una oportunidad al técnico argentino cuando éste se encontraba desempleado.

“No lo voy a recordar por nada; no ganó nada, ni hizo nada y el equipo está en el noveno lugar y a punto de quedar fuera del Play In. Ojalá que la persona que venga tenga un poco de dignidad y amor propio, que realmente represente lo que es Chivas. ¿Dónde estaba él, cuándo estaba desempleado? Chivas le tira el plato para que coma y Gago escupió en el plato, eso no se hace”.

De esta forma, las Chivas deberá encarar su partido amistoso contra América con Arturo Ortega en el banquillo como su director técnico interino. Se cree que la directiva del “Chiverío” aprovechará la presente fecha FIFA para poder encontrar a su nuevo director técnico de cara al cierre de la temporada regular del Apertura 2024.

