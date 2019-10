Tri a la “tapatía”

El Tri Sub-17 ya está listo para el Mundial de Brasil, y la Federación Mexicana de Futbol hizo oficial quienes serán los 21 elegidos para disputar la Copa, en la que México ya es considerado una potencia por los títulos conseguidos en 2005 y 2011.

En el conjunto dirigido por Marco Antonio “Chima” Ruiz destacan los formados en equipos tapatíos, así como en el Pachuca, que suelen ser los proveedores comunes de las Selecciones menores. De Pumas, otrora cantera fuerte, no hay ninguno.

El 26 de octubre será cuando arranque la justa mundial, y Chivas estará aportando cuatro elementos, igual que los Tuzos, por tres que enviarán los rojinegros.

Para el actual estratega la posibilidad de quedar campeón en la justa sería el momento cumbre de su carrera como formador.

“Sería la cereza en el pastel de todos estos años que he trabajado. Me ha tocado la fortuna de dirigir varios grupos de jugadores que he visto pasar, que ahora forman parte de la Selección mayor”, declaró.

Ser una Selección multicampeona debe ser algo que eleve el nivel al Tri juvenil y no que le meta presión, según refirió el estratega.

“México se ha ganado un prestigio. Antes de la eliminatoria lo comenté que eso, lejos de ser una presión, debía convertirse en una motivación y lo han asimilado de esa manera, han hecho las cosas bastante bien, se ganó el pase de manera contundente”, agregó el “Chima”.

Destacó que la gira que realizarán por Argentina le servirá para delinear lo que será el equipo que debutará en la Copa del Mundo frente a Paraguay, el 28 de octubre en la Ciudad de Gama.

“Tenemos una gira. Mañana (hoy) viajamos a Argentina, vamos a jugar tres partidos más de preparación para lograr esos pequeños detalles que faltan, encontrar el 11 inicial contra Paraguay”, explicó.

Para preparar lo que será su tercer duelo del Mundial ante Islas Salomón, “jugaremos un duelo con Argentina, Canadá y Nueva Zelanda, buscando rivales de Oceanía que jugaron con Islas Salomón. En esta última etapa debemos enfocarnos en puntos finos y elegir a los mejores 11 para el primer partido”.

El segundo juego mundialista será el 31 con Italia, también en Gama, y cerrará la primera ronda el 3 de noviembre con Islas Salomón, duelo que se llevará a cabo en Cariacica.

Por el Tri destaca como figura Efraín Álvarez, quien actualmente milita en el Galaxy de Los Ángeles y quien es considerado como la nueva joya del futbol mexicano, destacando por sus habilidades en el drible y su buen toque de pelota.

Los convocados

Porteros

Arturo Delgado - Tigres

Eduardo García - Chivas

Gerardo Magaña - Morelia

Defensas

Jesús Gómez - Atlas

Emilio Lara - América

Gabriel Martínez - Chivas

Rafael Martínez Atlas

José Antonio Ruiz - Chivas

Abraham Flores - Xolos

Víctor Guzmán - Xolos

Mediocampistas

Bruce El-mesmari - Pachuca

Joel Gómez - Querétaro

Bryan González - Pachuca

Luis Martínez - Atlas

Édgar Martínez - Monterrey

Eugenio Pizzuto - Pachuca

Delanteros

Efraín Álvarez - LA Galaxy

Israel Luna - Pachuca

AlÍ Ávila - Monterrey

Santiago Muñoz - Santos

Luis Puente - Chivas

La mayor entrena en EU

Carlos Salcedo y Alan Mozo, ayer en Nueva Jersey. IMAGO7

La Selección mexicana de futbol tuvo ayer su primer entrenamiento de cara al duelo contra Bermudas, dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero lo hizo con ausencias como la de Jesús Manuel Corona, quien trabajó por separado.

El jugador del Porto de Portugal presenta una molestia muscular, por lo que hizo una práctica diferenciada, en espera de que se recupere para ser tomado en cuenta.

Por la noche se integraron Rodolfo Pizarro, Johan Vázquez y Carlos Rodríguez de Monterrey, además de Luis Romo de los Gallos Blancos de Querétaro, así como los “europeos” Héctor Herrera del Atlético de Madrid, Néstor Araujo del Celta de Vigo e Hirving Lozano del Napoli italiano.

La escuadra que dirige el argentino Gerardo Martino realizará una práctica vespertina, en lo que será su primer día de trabajo en suelo estadounidense.

El Tri viajará mañana a Bermudas para verse las caras con el representativo local el viernes, en su juego de debut en la Liga de Naciones de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf).

Tras este cotejo, el representativo nacional regresará a México el sábado, donde el martes medirá fuerzas con Panamá, en la cancha del Estadio Azteca.