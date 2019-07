Tras fallo negativo, la AC iría a instancias internacionales

Luego de que la Suprema Corte de justicia de la Nación dictó una resolución negativa para los disidentes que encabeza Francisco Cárdenas, como presidente del Club Deportivo Guadalajara AC., el abogado Antonio Jasso, dijo irse tranquilo por el esfuerzo realizado en defensa de los disidentes y espera conocer pronto los argumento que dio la sala para determinar que Chivas fue adquirido apegado a derecho y en el marco de la legalidad.

"Nosotros estamos convencidos que tenemos la razón jurídica, otra cosa es que no lo reconozcan y estamos en pie de lucha".

“Estoy tranquilo, necesito conocer los argumento de la Suprema Corte, en este caso de la segunda sala para ver bajo qué condiciones tomó esa determinación. Una vez conocidas estas consideraciones, ver cuál es el siguiente paso, si lo hay a nivel nacional, entonces explorar con los directos interesados de la Asociación Civil, si están en condiciones de ir a instancias internacionales”.

Aseguró Jasso que los encabezados por Cárdenas, si determinan ir a otra instancia, lo pueden hacer porque les asiste el derecho: “tendrían toda la razón para que instancias internacionales le exigieran al estado mexicano que cumpla con la sentencia”.

El abogado de la AC señaló que la determinación al respecto deberán analizarla bien, por lo pronto el presidente Cárdenas, dijo estar molesto por la determinación que se dio en contra de la Asociación Civil.

“La verdad es que me parece vergonzoso el no defender la constitución, ese es el motivo por el cual nace. Está permitiendo que las ilegalidades continúen. Lo que cabe en nosotros, esperaremos a que se nos entregue la resolución ya escrita para ver qué argumentos utilizaron, porque queremos ver si hay qué hacer en el país o nos vamos a la Corte Interamericana para seguir litigando este asunto”.

Cárdenas lamentó que la autoridad haya definido en contra de la AC, pero esto no va a parar el movimiento, porque los disidentes están dispuestos a explorar alternativas a nivel internacional.

“Por supuesto (estamos en pie de lucha). Nosotros estamos convencidos que tenemos la razón jurídica, otra cosa es que no lo reconozcan y estamos en pie de lucha, hasta que no entendamos los argumentos para la determinación y sobre esto ver si podemos hacer algo más o si ya no podemos hacer nada más”.

RR