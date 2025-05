El rejoneador mexicano Emiliano Gamero está listo para abrir el “Serial de Primavera” en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. La cita es esta noche a las 20:30 horas, con una corrida mixta de rejones que marca el inicio de cinco festejos nocturnos organizados por la empresa del coso tapatío.

El cartel está compuesto por el propio Gamero, el joven queretano Tarik Othón y el caballista novillero Javier Fontanet, también de Querétaro. El grupo de Forcados Amadores de México, encabezados por René Tirado, actuará en los seis toros anunciados, provenientes de distintas ganaderías.

En entrevista para EL INFORMADOR, Gamero compartió su entusiasmo por participar en este nuevo serial que busca reavivar el gusto por el rejoneo en tierras jaliscienses. “Nunca me ha gustado decir: ‘yo toreo de a pie’, como lo han hecho muchos personajes en la historia del rejoneo, pero no, yo me abro a torear con ellos para que tengan la oportunidad y para que haya mucho más rejoneo en México, más corridas de rejoneo”, señaló.

Respecto a torear de noche, Gamero no ve diferencia alguna que altere su preparación. “La única diferencia sería que en el día hace más calor, en la noche estamos a punto para los caballos, más fresquito, yo creo que eso es todo”.

Consciente de los retos que enfrenta la tauromaquia en México, Gamero también hizo un llamado a la responsabilidad de todos los actores de la fiesta. “Hay que estar conscientes y defendernos. Los empresarios dando corridas, los ganaderos poniendo toros buenos y nosotros, los toreros, preparándonos al 100 para darle una muerte digna al toro”.

Por último, envió un mensaje claro a la afición. “Invitarlos el viernes por la noche para presenciar una gran corrida de rejones. Y ya saben que Emiliano Gamero entrega el alma, se van a ir contentos, eso denlo por un hecho”.

La empresa adelantó que pronto anunciará promociones y descuentos para abonos y entradas individuales, buscando fomentar la asistencia de jóvenes y familias a la plaza.