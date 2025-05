Revelan a Canelo Álvarez el secreto para vencer a Terence Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez expondrá sus recientemente unificados campeonatos de peso supermediano el 13 de septiembre en Estados Unidos ante Terence Crawford, un peleador invicto que ha ganado campeonatos en cuatro divisiones y que seguramente será una prueba mucho más difícil para el mexicano de lo que fue William Scull el 3 de mayo.

En esa ocasión Scull rehusó la pelea y fue el principal responsable del pobre espectáculo, sin embargo, también hizo notorio que para Canelo fue difícil descifrar la manera de conectar sus golpes, lo desesperó y lo hizo ver mal, al grado de que muchos han comenzado a hablar de la decadencia del púgil tapatío.

El riesgo de perder los cinturones en septiembre es real: Crawford tiene el juego de pies que tanto enfadó al Canelo, pero también la velocidad y un poder en los puños que, combinado con su estilo de contragolpe, podría aportar lo que a Scull le faltó.

Ante este peligro, Sergio "Maravilla" Martínez opinó en entrevista para el medio Izquierdazo sobre lo que debe hacer Canelo Álvarez para no recibir una sorpresa: "Si Canelo intenta tener un diálogo boxístico, es decir, no atropellarlo, no llevárselo por delante, las posibilidades de Crawford se incrementan... Las posibilidades de Canelo están en imponer el peso y la fuerza de su físico".

El Maravilla destacó el beneficio que tendrá Álvarez al pelear en peso supermediano, pues aunque Crawford mostró adaptabilidad al coronarse en las divisiones que van del peso ligero al superwélter, su mejor versión la dio en ligero, superligero y wélter, y a medida que ha ido avanzando se ha mostrado más lento, restando efectividad a su defensa, la cual basa en la movilidad.

"Canelo tiene para ganar cuando impone su cuerpo, porque es mucho más grande, está acostumbrado a pelear con gente más pesada y es más grande también", agregó el Maravilla.

La recomendación del argentino acerca de imponer la fuerza lleva consigo la ventaja que tendrá Canelo por el habitual arranque lento de Crawford, su costumbre de dedicar rounds enteros al estudio del oponente; asimismo, alejar el riesgo de que Canelo se canse de perseguir al rival, disminuya su volumen de golpes y eso sea aprovechado por Crawford, cuya inteligencia e instinto no ha disminuido en ninguna categoría.