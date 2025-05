Han pasado ocho años desde la última visita de Ed Sheeran a México, y su regreso lo llevó a un lugar muy especial: el Salón Tenampa en la Plaza Garibaldi.

Entre trompetas, imágenes de grandes figuras de la música ranchera, como Juan Gabriel y Lucha Villa, y un ambiente cálido, ofreció un concierto íntimo, organizado por Spotify , para sus fans más leales, prensa e invitados.

"He estado tocando conciertos pop en todo el mundo, pero esta es mi primera vez en México en unos ocho años. Quería que fuera así", comentó el cantante de 34 años antes de interpretar algunos de sus temas.

El repertorio incluyó éxitos como "Don't" e "I don't care" , pero también hubo espacio para canciones más antiguas como "The A Team" y una sorpresa: "Old phone" , una canción inédita de 2009 que lanzó recientemente.

Cada canción vino acompañada de una anécdota. Siguieron "Photograph" , "Castle on the Hill" y "Thinking out loud" , esta última con la participación especial de la venezolana Elena Rose, quien añadió versos en español.

Cuando parecía que el concierto llegaba a su fin, sonó "Perfect" , y Sheeran reflexionó sobre su trayectoria: "Durante 10 años toqué para grandes audiencias cada fin de semana. Pero así empecé: frente a unas pocas personas. Lo extrañaba".

Antes de terminar, interpretó "Azizam" y, finalmente, la muy esperada "Shape of you" . Para despedirse, eligió "The parting glass", una canción tradicional irlandesa que se canta al final de las reuniones en su país. "Mi papá es irlandés. Crecí con música tradicional irlandesa. Los lugares donde se toca esa música son diferentes a este, pero tienen la misma energía", concluyó.

Con información de SUN y EXA.

