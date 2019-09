Toluca no tiene margen de error ante el San Luis

Los Diablos Rojos del Toluca le harán los honores al Atlético de San Luis en el cierre de la Jornada 11 hoy en el Estadio Nemesio Díez, duelo complicado ante un rival que quiere acercarse a los puestos de zona de Liguilla.

Aunque en la Fecha 6 se impusieron 2-0 a Tijuana en casa para su único triunfo como locales, el defensa Richard Ruiz reconoció que la localía no ha pesado, pues apenas suman un triunfo y tres derrotas, por ello quieren hacer respetar el Nemesio Díez.

“En casa no hemos sacado resultados y hay que ganar. Hay que obligar a todos lo que vengan acá, si pretenden sacar un punto, a que les tiene que costar mucho. Tenemos que hacer respetar nuestra casa; mañana (hoy) es un buen día para volver a eso y sacar la victoria aquí, que es lo más importante”, subrayó.

Aunque San Luis vio rota una racha de cinco partidos sin derrota el fin de semana ante Santos, Ruiz dejó en claro que no deben confiarse del rival, al tiempo de manifestar que los Diablos Rojos no tienen margen de error.

“Nosotros tenemos que estar enfocados en ganar, no podemos ver a la Liguilla, simplemente es sumar de a tres puntos, jugar cada partido como una final porque ya son muy pocos y no tenemos margen de error. Es estar metidos en lo que nos toca, enfocarnos en el día de mañana y sacar los tres puntos, no hay más”, apuntó.

Al referirse al duelo, el estratega de los sanluisinos, Gustavo Matosas, pronosticó que será duro porque el rival jugará en su casa, cuenta con buenos jugadores y un gran entrenador, Ricardo La Volpe.

“Estamos preparándonos para enfrentar el partido con la dificultad que lleva”, señaló el entrenador uruguayo.