Tokio 2020: Sirenas con la mira en la Final

Las sirenas mexicanas están cazando una posible Final.

El dúo mexicano formado por la tapatía Nuria Diosdado y Joana Jiménez mantuvo con vida sus opciones de acceder a la Final de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras cerrar la rutina libre de las preliminares en decimotercer posición con un nota de 86.5333 puntos, en un evento donde las 12 primeras clasifican.

En ejecución tuvieron una puntuación de 26.000, en impresión artística 34.5332 y en dificultad 26.000, y las aztecas creyeron merecer una mejor calificación de los jueces.

“La puntuación fue menor, pero no importa, no podemos controlar lo que el juez ponga, y aquí no solo se juega el desempeño sino también muchas cosas tristemente, pero aprendes a que te tienes que quedar satisfecho con lo que hagas”, comentó la tapatía en video que recogió el Comité Olímpico Mexicano después de su participación Olímpica, donde su compañera está debutando en unos juegos de verano.

Resultado que dejó a la pareja mexicana, que ya fue undécima en los pasados Mundiales de Gwangju, a poco más de un punto y medio del dueto bielorruso, que ocupó la decimosegunda plaza, la última que da derecho a disputar la Final, con una puntuación de 88.0333.

Un decimosegundo puesto que Diosdado y Jiménez tratarán de alcanzar tras la disputa hoy de la rutina técnica de las preliminares, que determinara el nombre de las finalistas.

Mucho más lejos concluyó el dueto mexicano de la casi imbatible pareja rusa compuesta por Svetlana Ronashina y Svetlana Kolesnichenko que ocuparon con una calificación de 97.9000 el primer puesto, por delante de China, segunda, y de Ucrania, que concluyó tercera.

El evento para definir a las finalistas en el nado sincronizado comenzará hoy a las 5:30 horas, mientras que de avanzar, la Final se repetirá el horario, pero del día miércoles.

