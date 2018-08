El pitcher mexicano de los Astros de Houston, Roberto Osuna, pide a la gente que no lo juzgue hasta saber qué pasó en realidad en la situación que lo llevó a ser acusado de violencia doméstica.

El cerrador de los Astros concedió una entrevista al medio estadounidense USA Today, en la que señala que se siente triste por ver la forma en la que ha sido tratado por la prensa y parte de los aficionados.

“Nadie sabe lo que pasó. Todo el mundo me juzgó de manera rápida y dice todo tipo de cosas al respecto. Estoy esperando a que salga todo para que la gente realmente pueda esperar a ver qué pasó. Realmente me gustaría que los fanáticos, y todos los demás (aprendan), que lo que los medios dicen no es verdad”, declaró.

Osuna no ha querido divulgar detalles hasta la audiencia que sostendrá el 5 de septiembre. “Si soy culpable, pueden decir lo que quieran”.

El mexicano tuvo otra buena actuación ayer con los Astros, que vencieron 5-4 a Oakland, al llevarse su segunda victoria de la temporada.