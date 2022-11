Miguel "Piojo" Herrera fue despedido del banquillo de los Tigres de la UANL por decisión de la directiva, pues consideran que el ciclo del estratega mexicano había terminado tras la eliminación en Cuartos de Final y sus posteriores declaraciones donde aseguró que el equipo se había hecho "viejo".

Fiel a su estilo, el "Piojo" no tardó mucho en romper el silencio sobre la decisión, la cual le pareció "muy ambigua", tomando en cuenta que los resultados que ofreció no daban para que lo corrieran según su opinión.

"Los resultados que entregamos no daban para esta decisión. Pero el futbol es así, ya daré una conferencia de prensa y explicaré lo que creo, según yo, que pudo haber pasado. Estoy triste y consternado, pero a lo que sigue", reveló en entrevista para ESPN.

Concretamente sobre sus declaraciones acerca de que el plantel ya se había hecho "viejo" para el futbol, Miguel Herrera reconoció su error e incluso reveló que le pidió disculpas a los futbolistas de los Tigres.

"Sí dije viejo y ahí me equivoqué, dije... Es un plantel maduro y hay que renovarlo, quizá me tocaba a mí y al que venga. Quizá fue el motivo y fui a disculparme con los muchachos, porque la recalabaceé, es una palabra que no debí usar. Es un equipo maduro que ha ganado todo, pero debe renovarse", explicó.

Miguel Herrera ahora deberá buscar oportunidad en algún otro equipo de la Liga MX, aunque se antoja complicado que sea para el Clausura 2023, pues la mayoría de los equipos acordes a su nivel tienen definido su proyecto.

JL