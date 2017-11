Tiempo de reflexión para Chivas

El torneo entrante será diferente para Chivas en muchos aspectos, la disciplina comenzó desde que la plantilla se fue de vacaciones, ya que todos tienen tarea a realizar para llegar en forma física a la pretemporada y también deberán tomar nota de lo que se dejó de hacer en el semestre reciente, donde se fracasó en la Liga y Copa MX.

El técnico Matías Almeyda batalló todo el Apertura 2017 para lograr que su equipo jugara como cuando se obtuvo el campeonato, pero por muchos motivos no se logró y aceptó que todos tuvieron culpa. El cuerpo técnico rojiblanco en el descanso que tiene, aprovechará para observar el pasado desde otra perspectiva y aprender de los errores cometidos, así lo mencionó el estratega argentino.

“En la vida, y en este caso el futbol, debemos aprender de nuestros propios errores. El ser humano tiene errores, hay que mirarse un poco para adentro y reconocerlos y nosotros hemos reconocido los nuestros adentro del vestidor con un montón de charlas, de diálogo”.

Almeyda precisó que al equipo luego de alcanzar lo máximo, le fue difícil mantenerse en la misma dinámica, pese a que intentaron siempre actuar con la misma actitud y motivación, no les alcanzó en muchos aspectos, ya que cuando quisieron despertar era demasiado tarde.

“En la vida, y en este caso el futbol, debemos aprender de nuestros propios errores. El ser humano tiene errores, hay que mirarse un poco para adentro y reconocerlos".

“Confío que de esos errores aprenderemos para corregir. En el último mes los resultados no se dieron, pero futbolísticamente el equipo mejoró. No era fácil tener un doblete (Liga y Copa) y seguir con la misma intensidad. Por un lado es entendible, por el otro lado es para no aceptarlo, pero de todo se aprende”.

Almeyda espera que Rodolfo Cota, toda vez que Grupo Pachuca bajó un poco el costo de los derechos federativos del portero, continúe en el equipo para tener bien cubierta esa posición, y en caso de no prosperar, que llegue José de Jesús Corona, quien está abierto a la posibilidad de vestirse de rojiblanco.

El estratega mencionó que es necesario un arquero que venga de afuera, pues tendrán mucha actividad en la Liga MX y viene la Concachampions, así que la competencia por un lugar debe estar a tope y qué mejor que con alguien experimentado.

“Nosotros siempre trabajamos con cuatro porteros, al irse Rodolfo (Cota), se abre un espacio y trabajamos mucho con los jóvenes, pero sabemos que en el tema de los jóvenes en el arco es más complicado y nos tenemos que proteger. Estamos en la búsqueda de otro portero”.

“Guacho” Jiménez tiene todo el apoyo del pastor en caso de que no lograra prosperar alguna contratación, ya que ha demostrado siempre que le ha tocado jugar estar listo para tener más responsabilidad.

“Miguel Jiménez ha demostrado en la Copa y los que ha jugado en gran nivel. Tiene 26 años y obviamente que necesita esa continuidad de partidos para afianzarse. Estamos contentos con él y con mucha confianza”.

EL DATO

Vacaciones

Chivas regresa el próximo 17 de diciembre a los trabajos de pretemporada, de cara al Clausura 2018 y la Concachampions, la cual será a eliminación directa y reparte lugar para el Mundial de Clubes.