Matías Almeyda advierte a sus jugadores sobre cuidados

El técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, no quiere ningún problema para iniciar la pretemporada y por ello, junto con su cuerpo técnico, armó un plan de trabajo para que la plantilla lo desarrolle al pie de la letra, porque quien no obedezca la indicación y llegue pasado de peso, no irá a la pretemporada en Cancún, que comenzará el próximo 17 de diciembre.

Los jugadores llevan un plan de trabajo para que la etapa de descanso sea activa, que mantegan su peso para iniciar sin problema los trabajos físicos en pretemporada, ya que no esperarán a nadie que traiga sobrepeso, así lo refirió el pastor.

''Considero que sí (es exigente en su petición). El que pretende cosas importantes, tiene que arrancar por su cuidado personal. Nosotros la pretemporada que hacemos son sumamente exigentes. Necesitamos que realicen 19 o 20 entrenamientos a una máxima intensidad y no puedo esperar que un jugador baje dos kilos en la pretemporada. Voy a confiar en ellos en la parte profesional, bien saben que quien venga con medio kilo de más, no irá a la pretemporada''.

La etapa de vacaciones en el redil comenzó, y esta deberá ser llevada de manera especial por cada jugador para que a su regreso, no se dé ningún problema.

"El cuidado personal y la parte profesional merece el cuidado que les pido", dice.

''Mis jugadores todos pretenden ir a Europa. El cuidado personal y la parte profesional merece el cuidado que les pido. Sé que lo van a hacer. Desde ese lugar vamos a poder trabajar y no esperar a nadie que no esté en forma''.

Tras el fracaso en el semestre, al no calificar a la Liguilla y no lograr la final en la Copa MX, el técnico modificará algunos aspectos con la plantilla, con la finalidad de tenerlos a todos en el mismo canal en todos los sentidos.

