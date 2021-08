Thiago Silva se dice "triste" por cómo salió del PSG

El defensa brasileño Thiago Silva, del Chelsea inglés, criticó su salida hace un año del Paris SG, sin que el club parisino le ofreciera "ni cinco euros" para renovar su contrato ni le organizara una despedida.

En una entrevista con ESPN Brasil que será transmitida este sábado, Silva, que vistió ocho temporadas la camiseta del PSG, comparó su situación con la llegada este año del emblemático defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, al club francés, con 35 años.

"No tengo nada contra Sergio Ramos, pero Sergio, en el momento en el que se le ofreció dos años de contrato, tenía la misma edad que yo tenía el año pasado. Entonces, eso me dejó realmente triste", lamentó Silva, según extractos de la entrevista publicados el viernes por el medio deportivo.

"Todavía no hablé de eso con nadie, pero me dejó realmente triste, porque parece que no haya hecho nada por el club. Por no haberme ofrecido nada", agregó el capitán de la 'seleçao' (36) en la pasada Copa América de Brasil.

"'Thiago, aquí tienes el mínimo. Hay cinco euros para ti por mes. Aceptas?' No hubo eso", dijo.

El central del Chelsea desmintió que su salida fuera por una cuestión salarial y recordó que en el Chelsea gana "menos de la mitad".

Silva, que ganó 25 títulos con el PSG, dijo además que al club parisino le "faltó un poco más de sensibilidad en ese momento de la despedida".

"Aunque ya había pandemia, creo que se podría haber hecho algo. Porque no fueron ocho días, ni ocho meses. Fueron ocho años de mucha victoria, de mucho trabajo para poder cambiar y poner el París en el nivel en el que está hoy. Claro que no hice esto solo, pero tuve una gran contribución", afirmó.

Entre los títulos ganados por Silva con el club galo, figuran varias ligas, copas y supercopas francesas, pero nunca pudo alzar una Champions League, cosa que hizo este año con el club inglés.

"Todos esos ocho años que pasé en París buscando [la Champions], desgraciadamente no lo conseguí. En mi primer año con el Chelsea, lo conseguí. Así que eso me llena de orgullo, porque no es fácil salir de un club donde estuviste ocho años y llegar a un club nuevo y ganar lo que más estabas soñando", declaró.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

JL