La duración del contrato con el United no fue precisada, pero según los medios alemanes, el jugador, que tenía contrato en Dortmund hasta 2023, firmó por cinco años.

Real Madrid: Sergio Ramos se despide tras 16 temporadas

Nunca pensé que fuera a llegar este momento, pero todo tiene un comienzo y un fin. pic.twitter.com/lCxkabZyGE — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 17, 2021

Sergio Ramos se despidió del Real Madrid, el equipo donde consiguió un palmarés de leyenda y de donde se marcha tras caducar una oferta por un año adicional que él había aceptado a regañadientes.

"Nunca me he querido ir del Real Madrid"; "me hubiera gustado quedarme aquí muchos años más", porque el Madrid "es mi casa", dijo el jugador de 35 años en rueda de prensa tras recibir el homenaje del presidente del club, Florentino Pérez.

El ex capitán Ramos compareció ante la prensa para dar su versión de por qué no hubo acuerdo para continuar en el Madrid, donde a lo largo de 16 temporadas atesoró 22 títulos, entre ellos cuatro ligas de campeones, cinco ligas españolas y cuatro mundiales de clubes.