Durante los últimos días hemos sido testigos de imágenes que han conmovido al mundo, pues los terremotos en Turquía y Siria nos han dejado postales tristísimas en las que podemos ver a personas rescatando a sus familias de entre los escombros.

Pero entre toda esta catástrofe también tuvieron lugar las historias con final feliz, pues la delegación mexicana de parataekwondo, misma que se encontraba en Turquía durante esta catástrofe, pudo regresar a México sana y salva.

Jannet Alegría, entrenadora de la selección nacional de este deporte, fue quien narró la manera en que vivieron ese día en donde un sismo de 7.8 grados en la Escala de Richter sorprendió al país en donde se encontraba al cuidado de 10 atletas.

“Nos tocó a nosotros que estuviéramos en esa fecha y en ese país, pero contamos con la fortuna de que el epicentro no fue en esa ciudad, sino que fue hasta el otro extremo. Fuimos desafortunados por estar en el país, pero afortunados porque no nos tocó tan fuerte. Claro que fue un choque impresionante para todas las familias de nosotros, que estuvieron con la preocupación, pero luego los pudimos tranquilizar porque nos escucharon bien y tranquilos. También tratamos de no generar ansiedad con nuestras familias”.

La delegación mexicana de parataekwondo se encontraba en aquel país para disputar un par de torneos como lo fueron la Copa Presidente en Estambul y el Open de Turquía. CORTESÍA / CONADE

“Nosotros vivimos ese temblor cerca de las 04:00 de la mañana, y en México ya era la tarde. Nosotros tardamos en darnos cuenta de la realidad, pero comenzaron a llamarnos. Hasta cierto punto no sabíamos lo que estaba pasando porque no veíamos las noticias, y fue con el transcurso del día que nos fuimos dando cuenta. La zona a nuestro alrededor estuvo bien, por eso no fue tan traumático para nosotros y nuestras familias”, comentó.

Respecto a la logística para volver a México, Alegría reconoció que tampoco tuvieron problema para salir de Turquía.

“No tuvimos ningún problema para regresar, nuestro vuelo estaba para el día 8 y nosotros viajamos sin ningún contratiempo. Pudimos concentrarnos en la competencia y fue prácticamente algo normal, pero después nos dimos cuenta que las personas de Turquía parecían desconsoladas. De hecho muchos atletas locales se fueron de la competencia por esto que pasó”, finalizó.

La delegación mexicana de parataekwondo se encontraba en aquel país para disputar un par de torneos como lo fueron la Copa Presidente en Estambul y el Open de Turquía, pero al final su mayor logro fue regresar con bien a casa.

MF