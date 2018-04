Termina esperanza mexicana en singles del Jalisco Open

La noche de este miércoles se esfumó la última esperanza de México en los singles del Jalisco Open 2018, y es que con la eliminación de Manuel Sánchez a manos del serbio Pedja Krstin, el tenis nacional se quedó sin representantes en esta modalidad.

Con parciales de 6-3 y 6-1 el mexicano se despidió del torneo en la ronda de los octavos de final, motivo por el cual ya piensa en su siguiente Challenger del Tour de la ATP , mismo que se realizará la próxima semana en la ciudad de León, en Guanajuato.

“Siempre es un placer pisar una cancha de tenis, no podemos hablar de presión. Ahora resta darle mérito al rival, que estuvo muy sólido, impecable, no me dio muchas oportunidades. Ahora sigue ir a León y eso me deja bien, la verdad cada vez hay más challengers de la ATP y siempre trataremos de hacer lo mejor, nos hemos preparado bastante bien”, compartió el raquetista.

Respecto a su desempeño ante Krstin, el tenista mexicano reconoció que haber fallado en sus saques fue determinante para no haber podido obtener un resultado diferente. A su parecer, el viento perjudicó un poco su desempeño.

“Quizá pude sacar un poco mejor, me estuvo fallando un poco el saque en esta noche. Es duro, por ahí en la noche ventea un poquito y el lanzamiento de la pelota se vuelve un poco difícil. A pesar de todo me voy muy bien”, finalizó Sánchez.

Este jueves volverá a ser un día importante para los mexicanos en este Jalisco Open, pues en la modalidad de dobles habrá un choque entre tenistas nacionales. Será en punto de las 20:00 horas cuando el mexicano Miguel Ángel Reyes, en conjunto con el salvadoreño Marcelo Arévalo, se midan a César Ramírez y Dennis Novikov.

JA