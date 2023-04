La Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa que se llevaría a cabo esta mañana en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, fue interrumpida.

Un grupo de inconformes, que exigían la renuncia del presidente Miguel Cervantes, trataron de impedir que se realizara dicha asamblea e incluso agredieron al mencionado directivo, cuando este intentó salir del salón de sesiones.

La Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa no pudo sesionar, ya que en distintas asociaciones no estuvieron conformes con la orden del día que se presentó, y todo esto provocó su suspensión.

Al tratarse de una Asamblea Ordinaria, no se podía pedir la destitución de Miguel Cervantes, quien es acusado de negligencia por no inscribir al equipo mexicano de este deporte a los Juegos Panamericanos, mismos que se realizarán en Santiago de Chile.

A su salida del salón de sesiones, un grupo de manifestantes impedían la salida de Miguel Cervantes, quien logró abandonar dicho lugar entre empujones.

Incluso los manifestantes al no mostrarse satisfechos con lo sucedido ingresaron al gimnasio donde se realizaba el Campeonato Juvenil de Cuarta Fuerza de Tenis de Mesa, para interrumpir los partidos.

Miguel Cervantes, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, mencionó que no piensa renunciar: "Sólo son dos estados los que están en nuestra contra, cuando haya mayoría, veremos. Nosotros seguimos trabajando".

Y sobre la no inscripción del equipo mexicano a los Juegos Panamericanos, el directivo apuntó: "La convocatoria no fue clara. No viene si el ranking para clasificar es por equipos o individual… Por equipos ya estábamos clasificados, pero al final fue de otra manera. No se nos olvidó".

