Técnico del Atlas afirma que el VAR se manipula

El argentino Leandro Cufré, técnico del Atlas, señaló que el Video Asistente Arbitral (VAR) se manipula y que ejemplo de eso fue la expulsión que sufrió el defensa peruano Anderson Santamaría en la derrota de 5-1 que sufrieron con los Pumas de la UNAM.

"Quiero aclarar un poco la expulsión porque el jugador que pasa por detrás de él le toca el pie y el VAR solo checa la mano, se manipula y eso genera impotencia", dijo.

Manifestó que la repetición que observa el silbante Luis Enrique Santander solo muestra "la imagen cuando la tiene (la pelota) en la mano, después, se desvirtúa todo".

"Si yo quiero hacer ver este teléfono (sosteniéndolo con la mano), ves este pedazo, te hago ver lo que quiero que veas, si quiero mostrar solo esa parte, no ves si lo tengo entero o no y tengo la confirmación de mi jugador de que cuando le pasan por detrás lo tocan y pierde el equilibrio", declaró.

Aceptó que los universitarios tuvieron los argumentos para salir con la victoria, pero que la diferencia tan amplia no va acorde a lo sucedido en el terreno de juego.

"No me gusta justificar nada, creo que Pumas hizo las cosas para ganar y es un resultado que no refleja la realidad, dependemos de nosotros (calificar a la liguilla)", sentenció.

