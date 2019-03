“Tecatito” está en duda para el duelo vs. Braga

Sergio Conceiç ao, entrenador del Porto, habló sobre la lesión de Jesús “Tecatito” Corona, quien presenta mejoría, pero aún está en duda para el partido de hoy ante Braga, de la Fecha 27 de la Primeira Liga.

El que sí está seguro para iniciar contra Braga es el mexicano Héctor Herrera.

Conceição dijo que espera recibir el diagnóstico para valorar si Corona puede jugar, y aunque no quiso hablar sobre la polémica que envolvió al jugador sobre su ausencia de la Selección mexicana en la primera convocatoria de Gerardo Martino, sí destacó la labor del departamento médico del Porto.

“Vamos a ver. Él está mejor, está bien, cerca de lo que queremos. Lo que es importante es percibir lo que el departamento médico me va a decir y es de los mejores departamentos médicos del mundo. Depende de lo que digan y de la respuesta del jugador. Cuando las dos opiniones son positivas es opción para el juego. No hay nada más que comentar. No soy guionista de una novela mexicana”, indicó a O Jogo.

La polémica sobre la ausencia de Jesús Manuel Corona con el Tri llegó a tal grado, que hasta el Porto tuvo que emitir un comunicado para intentar aclarar la situación, pero eso no fue suficiente para el “Tata” Martino, quien expresó sus dudas al respecto.