Tabó agradece al ''Profe'' Cruz la confianza

El volante ofensivo del Atlas, Christian Tabó aseguró que si antes no estaba en buen nivel, fue porque traía algunos pendientes personales que no lo dejaban mostrarse y también las lesiones influyeron, para no estar al nivel que la afición y él querían.

Según dice, hoy la historia es diferente, se siente bien en todos los aspectos, mentalmente se encuentra muy bien respecto a meses anteriores y gracias a la confianza de sus compañeros, está saliendo el futbol que desea aportar al equipo.

''En torneos anteriores me estaban dificultando las lesiones, mejoré algunos temas personales y de a poco voy mejorando mi nivel. Cuando no estuve tomado en cuenta seguí trabajando, también me apoyó mucho el equipo, me ayudaron a estar donde ahora, en un buen nivel y estoy ayudando al equipo''.

No se obsesiona con el gol, dice que lo primero es aportar a sus compañeros, ya luego si se dan las anotaciones serán bienvenidas. La responsabilidad que tiene en estos momentos, es retribuir a la confianza del técnico José Guadalupe Cruz con buenas actuaciones.

''Estoy contento por mí, pero más porque el equipo está encontrando funcionamiento y estamos remontando muy bien, para buscar el pase a la Liguilla. Estoy muy agradecido con el profesor. Lo personal, no estaba en mis mejores condiciones, estoy regresando con continuidad, con confianza y el respaldo de mis compañeros, me están dando el nivel que necesitamos''.

Algo importante que logró superar, fue saber qué querían de él, darlo de buena manera y apenas lo está logrando, porque antes no solamente la afición estaba inconforme con lo que veía. Ante Pachuca espera continuar mejorando su nivel.

''Me costó un poco la adaptación, por más que estos últimos meses no seguí tomado en cuenta, trabajé para salir adelante y estoy saliendo de ese bache, le estoy ayudando al equipo. Es muy importante, debemos seguir en la misma sintonía y hemos demostrado que somos un equipo difícil para cualquiera''.

Tabó desechó que los Tuzos lleguen el viernes a la cancha del Estadio Jalisco entregados al no tener nada que pelear en el campeonato Apertura 2017, por el contrario, siente que sacarán lo mejor porque tienen enfrentamiento en Copa MX y se seguirán preparando para el Mundial de Clubes.

''Pachuca es un equipo de mucho prestigio, se estarán preparando para lo que viene. De media cancha para arriba son muy dinámicos y contundentes. Me gusta Urretaviscaya, la verdad es un elemento de mucha clase y cuando está encendido, Pachuca juega muy bien. Si les logramos quitar la posesión, si estamos bien parados y confíamos en la virtud del equipo''.