Sueño con llegar a la F1, pero yo ya soy líder del automovilismo en México: Pato O’Ward

Este viernes, el Autódromo Hermanos Rodríguez inició con la actividad en pista del Gran Premio de México, y lo hizo con la primera sesión de prácticas libres, misma que tuvo un toque muy especial, pues, además de estar presente Sergio "Checo" Pérez, también el piloto regiomontano Patricio O'Ward participó probando el monoplaza de McLaren.

Al llegar este día, el piloto de IndyCar sabía que tenía que hacer dos cosas: recolectar la información necesaria para el equipo y disfrutarlo. Logró ambos objetivos.

"Intenté hacer todo lo que se necesitaba de mí en términos de recopilación de información y ser consistente, pero es bastante difícil cuando no conoces el coche. No conoces mucho esta pista y estás tratando de aprender por ti mismo, pero también estás tratando de mantenerte lo más consistente posible para el equipo, para todos los datos que están recopilando. Pero estoy muy satisfecho con lo que se logró".

Tras su sesión, misma que calificó como "bastante caótica" por las dos banderas rojas que se presentaron durante la sesión, el regiomontano aseguró que el equipo está contento con el trabajo que hizo.

Patricio, muy a su estilo, habló sobre cómo fue su experiencia al ver al público mexicano durante la sesión y, particularmente, al transitar por la zona del Estadio GNP, sitio que se ha convertido en un referente de la carrera de México:

"En mi primera vuelta, la verdad es que no me pude concentrar mucho porque me estaban llame y llame, de cámbiale esto y cámbiale esto, y estaba cambiando botones, entonces no pude, la verdad, concentrarme en cómo voltear a ver y decir 'wow', pero yo iba dentro del carro y dije 'venga, vamos genial'". A pesar de eso, Pato dijo que su participación hoy "fue un sueño hecho realidad. Y vi las banderas mexicanas y vi caras de Pato flotantes en ciertas áreas. Sí, fue realmente genial".

Sobre sus posibilidades de llegar a la Fórmula 1 como piloto titular, Patricio comentó que, aunque ese fue el sueño que lo llevó a convertirse en piloto de autos, es algo que al día de hoy le encantaría que suceda, pero no se queda esperando a que llegue, pues él ya es un referente del automovilismo en México:

"Yo, estando en IndyCar, siento que he llegado a un lugar donde ya soy líder del automovilismo mexicano. O sea, yo no me tengo que venir a Fórmula 1 para ser un líder del país. Yo sé que muchos, obvio, ven a la Fórmula 1 y es lo más top, lo más grande, pero al final del día, la IndyCar, si llega a ser lo que era hace 20 años, está a par de Fórmula 1".

Pato no perdió la oportunidad de agradecer a su padre y recordó que el llegar a correr en la máxima categoría del automovilismo es un sueño que comparte con él.

"La verdad que yo quiero llegar porque ese es mi sueño y ese sueño también lo tiene mi padre, quien se ha dedicado a mí. Yo no estaría aquí si no fuera por mi familia y por todo su apoyo. Pero yo no lo veo como un fracaso".

Además de todas las condiciones que se tienen que dar con movimientos dentro de los equipos de la Fórmula 1, el regiomontano también reconoció que el tema del respaldo económico podría ser una limitante.

"No puedo estar viviendo a la esperanza de ver si pasa, porque hay tantas cosas que tienen que salirse de lo normal para que esas puertas (de la F1) se abran, y pues también yo no llego con 30 millones, yo vengo con Pato y es con lo único que llevo".

Es por eso que Patricio se encuentra "disfrutando cada momento, y si es que llega, estoy seguro que le sacaré el provecho y lo mismo que he hecho en IndyCar lo voy a hacer aquí, teniendo las herramientas correctas. No lo veo de otra manera, realmente".

De momento, el sueño inmediato de Pato es el de, finalmente, lograr la corona en la Indy 500, situación que ha estado al alcance de sus manos en al menos tres ocasiones, pero no se ha concretado.

"Ahorita no tenemos un carro que sea capaz de ser campeón (con Arrow McLaren), pero estamos cerca y yo creo que lo podemos conseguir pronto, porque siempre somos protagonistas. O sea, todavía nos falta, pero yo creo que llegará pronto. Y la historia de Indy 500 ha sido que he estado cerca tres veces, entonces ya digo, ya dame una, ¿no? Entonces, pues veremos, veremos cómo la podemos sacar. Y estoy emocionado de poder regresar a Indy una vez que acaben mis trabajos aquí en Fórmula 1 y seguir mejorando ahí, porque también eso es una bestia".

