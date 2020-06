Su futuro ante la pandemia

A pesar de los momentos difíciles que se han presentado este año para el mundo del deporte, algunos atletas jaliscienses han tomado la contingencia sanitaria como una etapa de aprendizaje en sus carreras profesionales, pues a pesar de que la pausa obligada de sus entrenamientos fue difícil de aceptar al inicio de la pandemia, durante la charla virtual de la agencia So What Sports expresaron que este periodo les ha servido para conocer aún más sus prioridades y valorar lo que realmente es importante.

La corredora Paola Morán, la esgrimista Nataly Michel, la velerista Elena Oetling, el clavadista Germán Sánchez y el gimnasta Fabián de Luna fueron quienes participaron en la charla y coincidieron en que la pandemia les ha traído un nuevo estilo de vida, pues además de disfrutar a la familia y de tener que entrenar en casa sin el equipo necesario, también ha representado una pausa en sus vidas para prepararse desde cero de cara a su meta de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio reprogramados para 2021.

Señalaron que el inicio de la contingencia sanitaria fue frustrante y por momentos sintieron la presión del tiempo encima, debido a la incertidumbre de no saber qué pasaría en el futuro cercano; sin embargo, agregaron que la postergación de la justa olímpica les cayó como un tanque de oxígeno y sintieron un gran alivio, ya que dejaron de lado la preocupación por su rutina de entrenamientos y consideran que es una pausa para mejorar mientras son motivados por sus seres queridos.

Si bien aún no tienen fechas confirmadas para preparar sus siguientes competencias, indicaron que ya analizan el panorama de sus posibles calendarios para integrarse con sus equipos de entrenamiento en los próximos meses.

Paola Morán , corredora

"Yo creo que de lo más importante que he aprendido es valorar lo que realmente importa”

Nataly Michel, esgrimista

"Yo lo vi como si me estuvieran dando tiempo para perfeccionar mis movimientos y ser más fuerte en el combate”

Elena Oetling , velerista

"Mi meta sí son Juegos Olímpicos, pero mi objetivo atrás de todo es encontrar mi mejor versión y lograr ser la mejor Elena”

Germán Sánchez, clavadista

"No podemos vivir con incertidumbre todo el tiempo, yo me estoy enfocando en metas que me hagan crecer como persona”

Fabián de Luna, gimnasta

"A veces como atletas no nos importan las cosas que puedan pasar, siempre estás ahí tratando de dar lo mejor de ti”

JL