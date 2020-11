Sólo necesito minutos: “Chelo” Zaldívar

Después de que este torneo fuera aquejado por las lesiones y el COVID-19, Ángel Zaldívar se mostró contento al haber marcado su primer gol en esta nueva etapa que vive con el Guadalajara.

Fue ante Rayados que el “Chelo” pudo marcar el tanto del empate momentáneo, y convencido de que cuenta con el potencial necesario para buscar un puesto en el equipo titular, el canterano rojiblanco aseguró que sólo necesita minutos para mostrarse dentro de la cancha.

“Fue un torneo complicado para todos y en especial para mí, lamentablemente se vino una lesión, luego regresé, ya me estaba agarrando y me dio el COVID. Ahorita gracias a Dios me tocó participar un poco más y eso era lo que necesitaba: un poco más de minutos. Gracias a Dios pude colaborar con un gol y de ahí se vinieron los otros dos que nos dieron el triunfo”, compartió en entrevista para Chivas TV.

En cuanto a lo colectivo, el “Chelo” fue claro al mandar un mensaje a sus compañeros de cara al repechaje, pues el delantero afirmó que para avanzar en las próximas eliminatorias, el Rebaño sólo necesita confiar en sí mismo.

“Demostramos lo que podemos hacer, lo que podemos lograr. Ahora debemos creérnosla, que esos 10 minutos buenos (vs Monterrey) los podamos convertir en 20, luego en 30 y en todo un partido. Sólo es cosa de creérnosla, de saber que estamos para cosas grandes. Debemos agarrarnos de esa confianza y estar unidos. Desde ya estamos trabajando el partido”.

Respecto a Necaxa, quien será su rival en el repechaje, Zaldívar reconoció que se toparán con uno de los equipos que mejor cerró el torneo, pero a pesar de eso, siente que el Guadalajara puede superar a quien sea en esta Liguilla.

“Vienen cerrando muy bien, en los últimos partidos se enracharon pero nosotros nos tenemos que preocupar de lo nuestro, hemos hecho grandes partidos tanto de local como de visita y este no será la excepción. Es una final y es en nuestra casa. Si nosotros estamos bien podemos ganar sea el rival que sea”, finalizó.

De la mano del “Profe” José Guadalupe Cruz, Necaxa culminó la temporada regular del Guard1anes 2020 con 5 triunfos al hilo, y ahora Chivas deberá eliminarlos si planea clasificarse a los Cuartos de Final.

LS