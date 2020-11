Chivas se medirá a Necaxa en el repechaje

Después de que Santos venciera a Mazatlán este domingo, Chivas por fin conoció a su rival para el repechaje a los Cuartos de final del Guard1anes 2020, y ese será el Necaxa.

Con un total de 26 puntos, el Guadalajara se posicionó en el séptimo puesto de la tabla general, y es por eso que chocará contra los Rayos, escuadra que finalizó la temporada regular en el peldaño número 10 de la clasificación.

¡TENEMOS AL PRIMER RIVAL PARA LA FASE FINAL!



✅ En casa

✅ Por @chivastvmx pic.twitter.com/aSW1uh1UrH — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2020

Esta eliminatoria entre Chivas y Rayos será más que emocionante, pues mientras que el Rebaño llegó al repechaje después de un triunfo contundente frente a Rayados, el equipo hidrocálido es una de las escuadras que llega con mejor racha a la parte final del torneo, pues al final de la temporada regular hilaron cinco triunfos consecutivos.

Una ventaja a favor del Rebaño, es que al calificar en el séptimo lugar, disputarán el repechaje en la cancha del Estadio Akron.

De la misma forma, el último antecedente entre ambos equipos también está a favor del Rebaño, pues con goles de Uriel Antuna y Alexis Vega, el Guadalajara se impuso a Necaxa durante la temporada regular del torneo, esto en la jornada 10.

A falta de que se definan fechas y horarios para cada juego, los duelos en el repechaje serán los siguientes: Rayados vs Puebla, Tigres vs Toluca, Chivas vs Necaxa y Santos vs Pachuca.

LS