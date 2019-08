Sin Tomás Boy, Chivas visita al Puebla

El Guadalajara visita al Puebla en el arranque de la Jornada 3 del campeonato, con la situación especial de no contar en la banca con su técnico, quien está suspendido por la expulsión del cotejo anterior.

Tomás Juan Boy no podrá dar indicaciones desde el banquillo, en un tema que el mismo timonel reconoce como desventajoso.

“No está bien, al técnico le pagan por estar en la banca y no está bien que por una situación de indisciplina no aparezca ahí. Afecta porque las órdenes, por lo mismo de ser remotas, no llegan como deberían de ser o en el momento justo. Sé que soy un técnico muy castigado en ese tema, pero me equivoqué y no hay nada que hacer”, lamentó Boy.

El técnico confía, sin embargo, en el liderazgo de su gente de experiencia en la cancha. “Tengo gente muy importante y con mucho recorrido que me pueden ayudar en ese aspecto, en eso tengo que recargarme”.

Por su parte, Josecarlos Van Rankin, lejos de ver mal esta situación, alabó el carácter de su entrenador. “Creo que son calenturas del partido, es padre ver a tu técnico que está metido con el equipo. Es algo que pasó, se calentaron y ya ahí quedó”, precisó de entrada el jugador, quien descartó que los árbitros se vayan en una cacería sobre su entrenador. “Esa es la opinión que hay de Tomás en su momento, pero considero que los árbitros van a intentar ser parejos”.

El defensa del Guadalajara reconoció que les faltó más en otros aspectos para no sufrir tanto. “Todavía nos falta mucho, Tigres se quedó con 10 y nos arrinconó. Quizá nos faltó salir a presionar y nos faltan tácticas por mejorar”.

Del Puebla, aseguró que “será un rival muy complicado, estamos en una Liga muy competitiva, no podemos subestimar a nadie. Ellos son un equipo que hizo muy bien las cosas el torneo anterior y que mantuvo la base de los que jugaron el torneo anterior”.

Posibles Alineaciones

Puebla

34. Nicolás Vikonis, 20. Diego Abella, 33. Néstor Vidrio, 5. Daniel Arreola, 2. Brayan Angulo, 3. Alejandro Chumacero, 8. Rodolfo Salinas, 17. Jesús Zavala, 10. Christian Tabó, 9, Lucas Cavallini, 22. Omar Fernández.

Suplentes: 1. J. Rodríguez, 16. C. Rodríguez, 23 A. Zamora, 6 Daniel Lajud, 7 Pablo González, 18 C. Marrugo, 11 M. Alustiza.

DT:José Luis Sánchez Solá.

Chivas

4. Antonio Rodríguez, 11. Isaac Brizuela, 2 Josecarlos Van Rankin, 14. Antonio Briseño, 3. Oswaldo Alanís, 16. Miguel Ponce, 20. Jesús Molina, 25. Miguel Ponce, 10. Eduardo López, 9. Alan Pulido, 24. Oribe Peralta.

Suplentes: 1. R. Gudiño, 23. C. Villanueva, 6. D. Villalpando, 13. G. Sandoval, 31. A. Cervantes, 7. A. Vega, 33. C. Huerta.

DT: Tomás Boy.

Árbitro: Marco Antonio Ortiz.

HOY EN TV

Puebla vs. Chivas

19:00 horas / Azteca 7