Sigue el estira y afloja en la Gran Carpa

Los peloteros de las Grandes Ligas siguieron sumamente distanciados de los equipos en términos económicos, al presentar su propuesta más reciente para dar inicio a la temporada pospuesta por el coronavirus.

En esa nueva oferta, los jugadores insistieron en recibir sus salarios completos y prorrateados, si bien accedieron a recortar la temporada regular a 89 juegos.

Las Mayores no dieron indicios de haber considerado productiva la oferta, si bien no emitieron comentarios. Han advertido que, si no hay un acuerdo, seguirán adelante con un calendario abreviado, quizá de 50 encuentros.

Los jugadores presentaron su oferta un día después de que las Grandes Ligas recortaron el calendario propuesto, de 82 a 76 juegos. Normalmente, una campaña regular consta de 162 encuentros.

Los peloteros recalcan que deben recibir sus salarios completos y prorrateados, tal como se especificó el 26 de marzo, en un acuerdo entre las partes, el cual otorgaba a los jugadores la remuneración por tiempo de servicio en caso de que no se dispute un solo juego este año, junto con un avance salarial de 170 millones de dólares.

Los jugadores tenían previsto obtener unos cuatro mil millones de dólares este año, antes de que la inauguración de la temporada, prevista para el 26 de marzo, se pospusiera por la pandemia.

La oferta que presentaron las Mayores el lunes llegó casi a mil 300 millones de dólares en salarios, pero sólo mil millones estarían garantizados.

