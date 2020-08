Sí se ha notado mucho el cambio de entrenador: Lorenzo Reyes

Luego de que Atlas consiguió su primera victoria del Torneo Guard1anes 2020 en el debut de su entrenador, Diego Cocca, y tras haber ligado dos partidos sin recibir gol en Liga MX por primera vez desde julio de 2019, el capitán de los rojinegros, Lorenzo Reyes, comentó que el equipo ha trabajado con mayor tranquilidad durante esta semana y señaló que el aparato defensivo ha mostrado mejorías a raíz de la llegada de Diego al banquillo de los Zorros.

"La verdad que después del triunfo contra Querétaro se hace una semana mucho más tranquila, se puede trabajar de mejor manera. Es difícil lidiar con tanta derrota y malos resultados, nos tratamos de hacer fuertes entre nosotros, aquí hay muchos líderes. Con el entrenador sí se ha notado mucho el cambio, la verdad, Diego es un entrenador que le ha dado mucho énfasis en el orden al equipo, él siente que ahí estábamos fallando así que sí le ha dado mucho hincapié en ese sentido".

A pesar de tener menos de dos semanas de trabajo al frente de Diego Cocca, el capitán de los Zorros también explicó que personalmente se ha sentido más cómodo en la cancha con el esquema táctico del estratega argentino, pues además de fortalecer su aparato defensivo también han hecho hincapié sobre la función que desempeña cada jugador dentro del equipo.

"La verdad que con el sistema 4-3-3 como hemos venido jugando con Diego es el que más me acomoda, me siento muy a gusto así. Yo soy el que tiene que dar el equilibrio al equipo y cuando las cosas iban mal o no salían, y por querer ir adelante y sumar en el ataque, en vez de sumar pues restaba en el lado defensivo y dejaba mucho espacio. Entonces ahora tenemos que tener claro que cada uno cumple una función dentro del equipo y en ese sentido sí nos ha dado entender Diego que debemos tener mucho orden defensivo".

Atlas tendrá una prueba difícil el próximo lunes cuando visite al equipo de León, quien es la mejor defensa del Guard1anes 2020 y quien ha ganado sus últimos siete juegos de Liga MX como local. Reyes indicó que los Zorros deberán mantener una buena dinámica y un aparato defensivo sólido para tratar de obtener un resultado favorable contra la Fiera.

Con la salida de Rafael Puente como entrenador del equipo y tras la llegada de Diego Cocca como sustituto, los rojinegros por fin colgaron el cero en su portería luego de 18 partidos consecutivos de Liga MX sin poder hacerlo (la tercera racha más larga del equipo en torneos cortos); y además de la mano de Cocca Atlas ligó dos juegos seguidos sin recibir gol, racha que no había conseguido en sus últimos 30 encuentros en la máxima categoría del futbol mexicano.

