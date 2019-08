Si pierdo me retiro: Julio César Chávez Jr

Luego de más de dos años sin subir al encordado, Julio César Chávez Jr. volverá a ponerse los guantes para enfrentarse al colombiano Evert Bravo, rival al que se medirá este sábado en el municipio jalisciense de San Juan de los Lagos.

Con una sinceridad total y los ánimos de retornar a los primeros planos del pugilismo, el hijo de la leyenda no tuvo empacho para señalar que no puede permitirse una nueva derrota, pues en caso de caer este fin de semana le pondría fin a su carrera como boxeador profesional.

“Claro, yo estoy obligado a ganar, la presión mía es más grande, si yo pierdo me retiro porque no tengo que perder con estos rivales (…) Voy a ir paso a paso, voy a trabajar muy duro y con mucha constancia y disciplina, cosa que no hice en mi carrera durante estos años”.

“Desde que perdí con ‘Maravilla’ Martínez dejé de ser cien por ciento boxeador y hoy tengo ganas de volver a ser campeón del mundo, no sé por qué pero tengo muchas ganas de volver a subirme al ring”, compartió Chávez Jr.

Evert Bravo, nuevo rival de Chávez, ostenta un récord de 25 victorias, 10 derrotas y un empate, esto mientras que el "Jr" cuenta con una marca de 50 triunfos, tres descalabros y un empate.

Chávez y Bravo se enfrentarán dentro del Estadio Antonio R. Márquez de San Juan de los Lagos, esto en un duelo pactado a 10 rounds dentro de la división de los súper medianos.

La última pelea de Chávez Jr. fue en mayo de 2017, año en donde se enfrentó a Saúl “Canelo" Álvarez en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

LS