Si no estuviera comprometido con Charros no vendría: ''Manny'' Rodríguez

Después de que estuviera en duda su regreso con Charros de Jalisco, el capitán José Manuel "Manny" Rodríguez mandó un mensaje a la afición jalisciense para reafirmar su compromiso con el equipo blanquiazul.

"Por eso estamos aquí, estamos comprometidos con el equipo, si no, no estuviéramos. Creo que todos los compañeros y yo en lo personal, si no estoy entregado en algo pues no le entro, y por eso le puedo asegurar a quien sea que aquí estamos para aportar lo más que se pueda. Estamos contentos y alegres de estar de regreso, ahorita el enfoque es iniciar y empezar duro", compartió Rodríguez.

Respecto al tema de que Charros jugará a puerta cerrada debido al COVID-19, "Manny" reconoció que extrañará a la afición dentro del estadio, e incluso comentó que será raro no contar con gente en las tribunas cuando en otros estadios sí habrá acceso al público.

"Es una situación muy delicada, la verdad, sabemos lo que está pasando y sobra decirlo. Aquí la organización está tomando las medidas adecuadas, todo el mundo se está cuidando. Por nuestra parte obviamente es triste empezar sin la afición, pero es un ajuste que tenemos que hacer y nos estamos preparando para eso, estamos unidos como equipo y eso es lo que cuenta".

"Toda la situación está extraña, todo va a ser un ajuste completo para donde vayamos, en los mismos hoteles. No podremos ir a los tacos famosos, a los restaurantes famosos de cada ciudad, todo será extraño esta temporada".

A diferencia de Jalisco en donde aún no se autoriza el regreso de la afición a los espectáculos deportivos, Sinaloa y sus diferentes plazas de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) sí contarán con público en sus gradas.

