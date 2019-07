Si la situación en Chivas no te pega, no tienes sangre en las venas: "Pollo" Briseño

La derrota ante Santos le pegó duro al equipo, tanto que se encerraron en el vestidor, hablaron de frente tras la goleada y acordaron en Chivas que puede faltar futbol por una u otra circunstancia, pero jamás dejar una imagen mala por cuestión de entrega.

"Es que si no te pega, no tienes sangre en las venas, a todos nos importó, se habló fuerte en el vestidor, porque son cosas que no podemos dejar pasar que nos sucedan cosas por desconcentraciones y es importante calificar a la Liguilla, nosotros venimos a darlo todo. Cambió la formación, sí, pero era necesario para bien y ante Tigres debemos demostrar".

"La actitud no negociable, menos en este equipo para los aficionados que pagan un boleto para estar en el estadio".

La derrota ante los de Torreón dejó secuelas, tanto así que ante Atlético de Madrid quienes jugaron, dejaron claro que con actitud siempre estarán más cerca de lograr los objetivos que sin ella, así que deben aplicarse en ese sentido porque el palmarés de la institución que representan así lo exige.

"Ahora sí que la actitud no negociable, menos en este equipo para los aficionados que pagan un boleto para estar en el estadio, entonces en ese sentido en lo personal, no podemos tener esa racha buena que buscamos pero en el equipo a ninguno de mis compañeros y personal nos faltará, eso lo puedo decir y todos vamos a jalar parejo".

Están seguros que van por el camino adecuado para obtener buenos resultados, ahora sólo falta marcar el paso para lograrlos y así se refirió el "Pollo" al respecto.

"Todavía nos faltan detalles, siempre estamos buscando no recibir gol que ya se logró ante el Atlético de Madrid el pasado martes, era un objetivo que teníamos como grupo. Es un gran paso para nosotros, vamos mejorando porque el sinodal fue importante para agarrar confianza, tampoco podemos decir que ya está, cuando no hemos conseguido ningún punto en la Liga MX".

RR