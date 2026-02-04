El duelo entre Panamá y República Dominicana fue extenso, con una duración de cuatro horas y 11 minutos, pero también histórico. Ambas novenas ofrecieron a los espectadores una auténtica batalla de batazos que derivó en una nueva marca en la historia de la Serie del Caribe, al convertirse en el juego con más carreras anotadas, con un total de 31.

Aunque, en el pronóstico, el equipo dominicano podría haberse llevado una victoria más sencilla, lo cierto es que los panameños dieron pelea de principio a fin. Sin embargo, en el último capítulo no pudieron responder a la ofensiva y los Leones del Escogido lograron imponerse por 16-15.

El récord de más carreras entre dos equipos en un mismo encuentro pertenecía a los Naranjeros de Hermosillo y a los Senadores de San Juan, en la edición de Miami 1990, cuando se concretaron 28 rayitas, con un resultado de 20-8 a favor de los sonorenses.

El encuentro, que comenzó a las 14:00 horas, mantuvo en expectación a los asistentes en el Estadio Panamericano . Panamá consiguió abrir primero la pizarra, pero República Dominicana contestó de inmediato con un rally de cinco anotaciones en la parte baja del segundo inning.

Los dos pitchers abridores fueron castigados ante los batazos oportunos de ambas ofensivas. Por un lado, el panameño Enrique Saldaña solo pudo laborar una entrada y un tercio, en la que toleró cuatro imparables y repartió dos chocolates; mientras que Travis Lakins estuvo sobre la lomita durante dos capítulos, en los que permitió seis hits, cinco rayitas y dos pasaportes, sin poder ponchar a ningún rival.

Por parte del ataque, Marco Hernández fue el hombre más peligroso de República Dominicana, al irse de 4-5 en el encuentro y remolcar cuatro carreras. En tanto, Christian Bethancourt se lució en cinco turnos al bat, en los que conectó tres imparables e impulsó cuatro anotaciones.

En el compromiso también se conectaron cuatro cuadrangulares , de los cuales tres fueron por parte de Panamá.

SV