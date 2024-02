Se abrió el telón, las protagonistas salieron a escena y arrancó la fase de grupos de la primera histórica edición de la Copa Oro W 2024 con un empate sin anotaciones y carente de emociones entre México y Argentina.

Debut semiamargo para las dirigidas por Pedro López, la puntería no estuvo nada fina y, a pesar de ser superior que su rival, no encontraron la fórmula para capitalizar el dominio y quedarse con los tres puntos.

La intención estuvo, pero la claridad no la acompañó; las mexicanas fueron las que más propositivas se mostraron al frente, sin embargo, no fueron lo suficientemente determinantes para superar a la portera argentina Laurina Oliveros quien no tuvo que realizar intervenciones magistrales para evitar la caída de su arco.

Apenas corría el minuto 8’ cuando la primera oportunidad se presentó a través de un penal, después de una falta sobre Karen Luna en área chica; en Rebeca Bernal cayó la responsabilidad de abrir el marcador desde los once pasos, pero de manera sorprendente, su disparo salió tan cruzado que el esférico salió por un costado.

Tratando de mantener el ánimo, el Tricolor continuó haciendo su labor de buscarle hacer daño a las sudamericanas. Por momentos, se pudo observar a las once jugadoras argentinas en su propia cancha, pero simplemente, las aztecas no supieron romper el bloque defensivo de Argentina.

De manera natural, la desesperación de ambos equipos empezó a imperar y el encuentro se tornó trabado, además de ser muy cortado por las múltiples faltas que se cometieron.

La arquera mexicana Esthefanny Barreras tuvo una jornada muy calmada ante las pocas exigencias de las argentinas; la más peligrosa llegó a través de Mariana Larroquette con un cabezazo que se fue por encima.

El resto del compromiso se diluyó entre pases imprecisos, poca idea futbolística y nulo acompañamiento entre las jugadoras; no obstante, rumbo a la recta final, Jasmine Cásarez tuvo una última oportunidad de gol al recibir el balón sola frente al área, pero de nueva cuenta, su tiro salió sumamente desviado.

La próxima cita para las aztecas será el próximo viernes 23 de febrero a las 18:30 horas ante República Dominicana, un encuentro sumamente crucial para no complicarse su clasificación a eliminatorias.

ALINEACIONES

MÉXICO

PORTERA

21 Esthefanny Barreras

DEFENSAS

5 Karen Luna

3 Karina Rodríguez (45’ Araceli Torres)

4 Rebeca Bernal

14 Greta Espinoza

MEDIAS

8 Alexia Delgado

16 Karla Nieto

7 María Sánchez (85’ Diana Ordóñez)

DELANTERAS

19 Charlyn Corral (63’ Jasmine Cásarez)

10 Stephany Mayor (63’ Kiana Palacios)

11 Jacqueline Ovalle

ARGENTINA

PORTERA

12 Laurina Oliveros

DEFENSAS

3 Eliana Stabile

14 Miriam Mayorga

13 Sophia Braun

4 Julieta Cruz

MEDIAS

20 Pilar Singarella (61’ Celeste Luján)

17 Camila Gómez (84’ Estefanía Palomar)

5 Vanina Preininger (74’ Daiana Falfán)

DELANTERAS

19 Mariana Larroquette

11 Yamila Rodríguez (84’ Dalila Ippolito)

7 Romina Núñez (57’ Aldana Cometti)

